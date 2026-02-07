Меню
Когда на ТВ-3 выйдет мистическая мелодрама «Менталистка»? Ждать осталось чуть больше недели

Когда на ТВ-3 выйдет мистическая мелодрама «Менталистка»? Ждать осталось чуть больше недели

7 февраля 2026 13:00
Кадр из сериала «Менталистка»

В главных ролях — Александра Никифорова и Макар Запорожский.

Исчезновение близкого человека — худший кошмар для любого. Но что делать, если ты умеешь видеть прошлое чужих вещей, а судьба родной сестры всё равно остаётся загадкой.

На этом противоречии строится новая мистическая мелодрама «Менталистка» о психологе Полине Михайловой, которая вынуждена искать ответы там, где логика бессильна.

Премьера сериала назначена на 16 февраля 2026 года на телеканале ТВ-3. Именно тогда «Менталистка» впервые выйдет на экраны.

Полина приходит работать в полицию и становится напарницей капитана Игоря Ветрова. Он рационален и не верит в сверхъестественное, поэтому о своём даре героиня молчит. Но одно за другим дела начинают раскрываться слишком точно, чтобы быть совпадением.

Проект режиссёра Руслана Паушу соединяет детектив, мистику и мелодраму. В главных ролях — Александра Никифорова и Макар Запорожский. История держится на напряжении, личной драме и вопросе, можно ли доверять тому, что нельзя объяснить.

Фото: Кадр из сериала «Менталистка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
