Когда Аронова говорит, что эти 3 российских сериала — лучшие, стоит поверить: идеальный список на выходные

Когда рекомендации дает Мария Аронова, к ним хочется прислушаться. Народная артистка России признается, что несмотря на плотный график, регулярно смотрит отечественные сериалы и внимательно следит за новинками.

В интервью «Киноафише» актриса назвала сразу три проекта, которые произвели на нее особенно сильное впечатление.

Фишер

Первым в списке оказался детектив «Фишер». Аронова призналась, что сериал ей очень понравился.

Проект стал одним из самых заметных российских триллеров последних лет благодаря мрачной атмосфере, напряженному расследованию и сильному актерскому составу. Многие зрители до сих пор называют его одним из лучших отечественных детективов последних лет.

Слово пацана

Не менее тепло актриса отозвалась о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Особенно Аронову впечатлила работа Сергея Бурунова. Она призналась, что была очень рада увидеть актера в серьезной драматической роли. Кроме того, актриса отметила работу режиссера Жоры Крыжовникова, благодаря которому сериал стал одним из главных культурных событий последних лет.

Также Мария Аронова отдельно похвалила игру Никиты Кологривого и Ивана Янковского.

Хроники русской революции

Третьим проектом, который произвел на актрису огромное впечатление, стали «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.

Особое внимание Аронова уделила Евгению Ткачуку, исполнившему роль Ленина. По словам актрисы, это одна из самых сильных актерских работ, которые она видела за последнее время.

Более того, Мария Аронова призналась, что давно восхищается творчеством Евгения Ткачука и считает его одним из самых талантливых российских актеров современности.

«Мы никогда не встречались, ни на одной вечеринке, нигде не пересекались, но я бесконечно восхищаюсь его работами. Он очень талантливый человек. Передайте от меня большой привет и Сергею Бурунову, и Жене Ткачуку. Я в полном восторге от их работы», — подчеркнула актриса.

Что объединяет эти проекты

Любопытно, что все три сериала очень разные. «Фишер» — напряженный детектив, «Слово пацана» — криминальная драма о конце 1980-х, а «Хроники русской революции» — масштабное историческое полотно.

Но их объединяет одно — сильные режиссерские решения и яркие актерские работы. Именно это, по словам Марии Ароновой, она больше всего ценит в современном российском кино.