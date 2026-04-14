«Кинескоп посадишь!»: детей 90-х пугали неспроста — что не так с мифом про ламповые телевизоры

14 апреля 2026 09:25
Кадр из мультсериала «Ну, погоди!»

Опасения родителей возникли не на пустом месте.

Тем, чья юность выпала на лихие девяностые, вряд ли удастся забыть настоящую эпидемию игровых консолей. Картриджами от «Денди» или «Сеги» тогда менялись как валютой, а вечера напролёт друзья просиживали у экранов телевизоров, пытаясь одолеть особо сложный уровень. Родители же в ответ только ругались: мол, эти дурацкие «стрелялки-бродилки» окончательно добьют кинескоп, а его ремонт влетит в копеечку.

Со временем выяснилось: стопроцентной ложью их опасения не назовёшь, но и абсолютной истиной они тоже не были. В старых ламповых телевизорах действительно использовался кинескоп — устройство с ограниченным запасом прочности по яркости.

Этот ресурс понемногу расходовался даже при обычном просмотре телепередач или фильмов. Чтобы продлить жизнь технике, владельцам приходилось вручную понижать уровень контрастности и яркости.

Игровые приставки, в свою очередь, генерировали очень чёткую, насыщенную картинку. Если телевизор в этот момент работал на максимумах, нагрузка на кинескоп возрастала в разы, что реально ускоряло его износ. Впрочем, это правило касалось лишь дешёвых и слабокачественных моделей.

Дорогостоящую же технику можно было смело использовать с консолью годами, даже выкрутив все настройки на полную мощность. А вот обладателям бюджетных аппаратов всё же следовало убавлять яркость — так удалось бы избежать преждевременной «гибели» кинескопа.

Фото: Кадр из мультсериала «Ну, погоди!», КиноАфиша
Светлана Левкина
Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Никакого выходного и праздника: почему в СССР День победы не отмечали целых 17 лет Читать дальше 15 апреля 2026
Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Детям со школы показывают совсем не того Пушкина: вот как на самом деле выглядел поэт Читать дальше 15 апреля 2026
Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Рязанов снял «Берегись автомобиля» по реальной истории: как настоящий Деточкин связан с Юрием Никулиным не догадался никто Читать дальше 15 апреля 2026
У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен У «Майкла» будет сиквел»? Хит о легендарном певце еще не вышел, а сюжет продолжения уже известен Читать дальше 14 апреля 2026
Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Красавец Высоцкий — и не женат? Почему у Жеглова в «Место встречи изменить нельзя» не было семьи Читать дальше 14 апреля 2026
Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Сулейман ценил в женщинах только эти качества: он сошел с ума от Фирузе не просто так Читать дальше 14 апреля 2026
Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии Думали, что на голую Сидни Суини в «Горничной» в кино ходили только мужчины? Как бы не так — раскрыто, благодаря кому триллер стал хитом в Росиии Читать дальше 14 апреля 2026
Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Даже настоящие фанаты советских сказок ошибались в Кощее: вот что значит его имя Читать дальше 14 апреля 2026
Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Не можете забыть Серкана Болата? В реальности от турецкого мужчины вы бы сбежали после первого свидания — и на это есть 3 причины Читать дальше 14 апреля 2026
