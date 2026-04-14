«Кинескоп посадишь!»: детей 90-х пугали неспроста — что не так с мифом про ламповые телевизоры

Тем, чья юность выпала на лихие девяностые, вряд ли удастся забыть настоящую эпидемию игровых консолей. Картриджами от «Денди» или «Сеги» тогда менялись как валютой, а вечера напролёт друзья просиживали у экранов телевизоров, пытаясь одолеть особо сложный уровень. Родители же в ответ только ругались: мол, эти дурацкие «стрелялки-бродилки» окончательно добьют кинескоп, а его ремонт влетит в копеечку.

Со временем выяснилось: стопроцентной ложью их опасения не назовёшь, но и абсолютной истиной они тоже не были. В старых ламповых телевизорах действительно использовался кинескоп — устройство с ограниченным запасом прочности по яркости.

Этот ресурс понемногу расходовался даже при обычном просмотре телепередач или фильмов. Чтобы продлить жизнь технике, владельцам приходилось вручную понижать уровень контрастности и яркости.

Игровые приставки, в свою очередь, генерировали очень чёткую, насыщенную картинку. Если телевизор в этот момент работал на максимумах, нагрузка на кинескоп возрастала в разы, что реально ускоряло его износ. Впрочем, это правило касалось лишь дешёвых и слабокачественных моделей.

Дорогостоящую же технику можно было смело использовать с консолью годами, даже выкрутив все настройки на полную мощность. А вот обладателям бюджетных аппаратов всё же следовало убавлять яркость — так удалось бы избежать преждевременной «гибели» кинескопа.