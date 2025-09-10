Меню
Карл! Где логика? Нейросеть пересмотрела всех «Терминаторов» и нашла 5 вопиющих ляпов, которые меняют понимание всей истории

10 сентября 2025 07:00
Кадр из фильма «Терминатор»

Глупые ошибки, которые невозможно объяснить.

Франшиза «Терминатор» живёт уже четыре десятилетия, а сценаристы за это время столько раз переписывали прошлое и будущее, что даже нейросетьу пришлось напрячься. Мы пересмотрели все шесть фильмов и нашли пять главных киноляпов, которые фанаты обсуждают до сих пор.

Почему «Скайнет» уничтожает Джона Коннора по десять раз

Во всех частях цель машин одна и та же — убить Джона Коннора, но каждый раз они делают это разными способами и в разных временных линиях. В одной версии он лидер Сопротивления, в другой — погибает в начале шестого фильма. Такое ощущение, что сценаристы сами забыли, какой из Конноров «главный».

Сара Коннор всё помнит… но не всё

Во второй части Сара точно знает, что случится в 1997 году, но в «Тёмных судьбах» спокойно принимает новый расклад, хотя по логике должна была заранее знать о другой дате Судного дня. Создатели объяснили это «изменением таймлайна», но зрители называют это ленивым сценарием.

Кадр из фильма «Терминатор»

Метаморфозы Т-800: стареющий киборг

По канону «Терминатора» киборги состариться не могут — их кожа живая, но механизмы внутри вечные. Однако в «Тёмных судьбах» старый Т-800 выглядит как Арнольд сейчас: с морщинами, седыми волосами и уставшим взглядом. Никакого правдоподобного объяснения этому в фильме не дали.

«Генезис» против «Судного дня»: сломанная логика времени

«Генезис» переписывает события первой и второй частей так, будто они никогда не существовали. Проблема в том, что «Тёмные судьбы» делают вид, что и «Генезиса» не было. Получается парадокс: три фильма подряд игнорируют друг друга, а фанаты до сих пор спорят, какая временная линия «правильная».

Пули, которые не кончаются

Сколько бы герои ни стреляли, обоймы, кажется, бесконечные. Особенно это заметно в «Судном дне», где Т-800 раздаёт очередь за очередью без перезарядки. Ляп старый, но до сих пор любимый фанатами.

Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
