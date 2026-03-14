Как снимали новый хит Okko «На льду»: «Прыгнуть четверной я не смогу никогда»

14 марта 2026 09:00
Кадр из сериала «На льду»

Центральная актриса честно рассказала о своих тренировках.

На платформе Okko стартовал новый сериал «На льду», который скрещивает детективный жанр с миром фигурного катания. Главная героиня Ксения, бывшая фигуристка, возвращается в родной город, но не просто так, а с тайной миссией — раскрыть обстоятельства давнего убийства своего партнера по льду.

Ангелина Пахомова исполнила в проекте двойную роль: она играет и взрослую Ксению, и ее юную версию во флешбэках. Чтобы вжиться в образ профессиональной спортсменки, актрисе пришлось срочно осваивать фигурное катание прямо во время съемок.

Сюжет

10 лет назад Ксения и Алексей блистали на льду как звездная пара, но все оборвалось в один момент после загадочной гибели партнера. Девушка до сих пор не знает, что на самом деле случилось тем роковым днем, и эта неопределенность не дает ей покоя все эти годы.

Чтобы разобраться в прошлом, Ксения возвращается в родной город и устраивается тренером в ту самую спортшколу, где они когда-то начинали. Обстановка там не изменилась ни на йоту: те же интриги среди сотрудников, то же давление на юных фигуристов со стороны родителей, те же проблемы, через которые прошла сама Ксения в юности.

Руководит всем по-прежнему Алевтина — властная и жесткая женщина, которая единственная знает правду о гибели Алексея. Ксения понимает: если она не вмешается и не изменит систему, скоро может произойти еще одна трагедия.

Кадр из сериала «На льду»

Съемки сериала

Для съемок девятисерийного проекта привлекли серьезного консультанта — Елену Масленникову, тренера с тридцатилетним стажем и хореографа, которая работала над ледовыми шоу Ильи Авербуха. Именно она взялась за обучение актеров и тренировала их несколько месяцев, чтобы на льду они выглядели хоть немного похоже на фигуристов.

Ангелине Пахомовой пришлось тяжелее всех: до проекта она на коньках не стояла, а теперь требовалось не просто научиться ездить, а делать это красиво, с улыбкой, прямо в кадре. Пять месяцев тренировок по два-три раза в неделю, по два часа на льду — и результат, конечно, появился, но без дублеров все равно не обошлось.

«Ноги мои в кадре никто не снимал, потому что форму профессиональных спортсменов актеру не наработать за несколько месяцев. Прыгнуть четверной я не смогу никогда, да и с базовыми элементами не все было идеально», — отмечала звезда в интервью.

Главной задачей было, чтобы на крупных планах Пахомова выглядела достойно: в сериале много сцен, где героиня просто находится на льду, подъезжает к бортику или тренируется. Начала номеров актеры отрабатывали сами, а потом на монтаже их склеивали с катанием профессиональных дублеров.

Финал проекта намечен на 1 мая, так что времени оценить старания актрисы у зрителей предостаточно.

Фото: Кадры из сериала «На льду»
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
