Как снимали абсолютный хит проката «Проект "Конец света"» за 108 000 000 долларов: даже звездолёт был реальным

Фантастическая драма под названием «Проект "Конец света"» переносит зрителей в обозримое грядущее. Сюжет разворачивается вокруг попытки человечества выжить перед лицом надвигающейся угрозы из космоса. Картина уже уверенно занимает лидирующие позиции в прокате, собирая лестные отзывы и от профессионалов, и от обычных зрителей.

Ничего удивительного — создатели подошли к работе с максимальной дотошностью. Даже звездолет, на котором разворачивается часть действия, пришлось конструировать вручную.

Как снимали «Проект "Конец света"»

Работа над картиной продлилась всего несколько месяцев. Одна из главных особенностей производства заключалась в том, что создатели почти не пользовались хромакеем. Вместо этого команда сделала упор на реальные интерьеры. Таким образом группа надеялась добитьс максимальной естественности.

Для нужд съемок построили полноценный звездолет с тщательно проработанной обстановкой — именно в нем проходила значительная часть действия. Это решение позволило артистам органичнее чувствовать себя в кадре, а зрителям — острее ощутить атмосферу замкнутого пространства и космического одиночества.

Впрочем, от новых технологий отказаться полностью не вышло. Без визуальных эффектов не обошлись, особенно при создании Рокки.

Бюджет

Производственный бюджет картины составил около 108 миллионов долларов — ровно столько же, сколько когда-то потратили на «Марсианина», другую экранизацию произведения Энди Вейера.