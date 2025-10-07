Меню
Из Гонконга в кадре только актеры: где снимали «Доспехи Бога»?

7 октября 2025 20:15
Кадр из фильма «Доспехи бога» (1986)

Команде пришлось совершить международное путешествие.

Одной из самых знаменитых картин в карьере Джеки Чана по праву считается «Доспехи Бога». Этот комедийный боевик 1986 года, который он сам и поставил, давно стал классикой жанра.

Интересно, что для съёмок масштабных сцен с отвесными скалами и пустынными пейзажами команде пришлось уехать из Гонконга. Создатели фильма обратились за помощью к югославским коллегам, и именно при их поддержке снимался этот культовый боевик.

Там создали самые зрелищные эпизоды — погони, восхождения на скалы и таинственные пещеры монахов. В кадре легко узнать улицы Загреба, живописный Верхний город и район Трнье.

Бюджет ленты составил 15 миллионов долларов. Для гонконгского и югославского кинематографа тех лет это была поистине огромная сумма.

Но съёмочная группа работала не только в Югославии. Для съёмок сцены в доме коллекционера они отправились в австрийский замок Эггенберг под Грацем.

География проекта впечатляет — команда также побывала во Франции, Словении, Испании и Марокко, чтобы создать на экране настоящее кругосветное приключение.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 фильмов с Джеки Чаном, где он даже круче, чем в молодости.

Фото: Кадр из фильма «Доспехи бога» (1987)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
