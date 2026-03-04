Меню
Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза

Индийский «Джон Уик» набрал только рейтинг 6,6: есть драки, костюм и собаки, не хватает только Ривза

4 марта 2026 20:33
Кадр из фильма «Манкимэн» (2024)

«Манкимэн» хотел повторить успех боевика.

«Джон Уик» в своё время вытащил из небытия не только карьеру Киану Ривза, но и сам жанр боевика — такого, где вся энергия уходит в перестрелки и драки. Четыре фильма пролетели как один, и останавливаться авторы явно не собираются.

Но интереснее другое: формула оказалась настолько заразительной, что её начали копировать по всему миру. Теперь в каждой стране зреет свой «Джон Уик» с местным колоритом и, конечно, с бешеным темпом. Добралась волна и до Индии, где вышел «Манкимэн». На КП у него 6,6.

Сюжет фильма

Героя этого фильма зовут просто Парень, и у него даже нет имени. Он выходит на бои в маске индийского бога‑обезьяны, и все вокруг знают: его можно купить — за деньги он сольёт любой поединок. Деньги ему нужны позарез, но не только ради наживы.

Внутри у него сидит одно желание — научиться терпеть любую боль и когда‑нибудь добраться до тех, кто сжёг его деревню и убил мать. Под прицелом — продажные полицейские и чиновники, которые чувствуют себя безнаказанными. И Парень решает бросить им вызов.

Кадр из фильма «Манкимэн» (2024)

Сходство картин

Главную роль в картине исполнил Дев Патель, которого мир запомнил по «Миллионеру из трущоб». После оскароносного дебюта актёр не исчезал, но и громких хитов у него больше не случалось. Теперь он сделал ставку на «Манкимэна», который к тому же стал его режиссёрским дебютом.

Те, кто уже успел посмотреть, остались под большим впечатлением — и дело не только в драках. Индия показана здесь без прикрас: коррупция, нищета, люди, спящие прямо на асфальте. И в эти трущобы помещён герой.

Параллели с Джоном Уиком возникают сами собой: чёрный костюм, любовь к собакам и море жестоких, выверенных драк. Только фон у всего этого другой. Впрочем, несмотря на амбиции «Манкимэну» не удалось повторить успех хита с Киану Ривзом, но в качестве боевика на вечер он вполне смотрибелен.

Фото: Кадры из фильма «Манкимэн» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
