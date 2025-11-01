Меню
Киноафиша Статьи Имя Плавалагуны не зря стало нарицательным: кто пел за Диву в «Пятом элементе»?

1 ноября 2025 15:42
Кадр из фильма «Пятый элемент»

У этой звезды русские корни.

В культовой фантастике «Пятый элемент» вряд ли кто-то пропустил инопланетную Диву Плавалагуну. Персонаж поразил публику не только экстравагантным обликом, но и уникальным музыкальным номером.

Именно она исполнила на сцене знаменитую оперную арию из «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, создав один из самых ярких моментов картины.

За фантастическим обликом Дивы Плавалагуны скрывалась актриса Майвенн Ле Беско, однако вокал принадлежал не ей. Заблуждением долгое время было, что арию исполнила певица Има Сумак.

В действительности за кадром звучал голос оперной примы Инвы Мулы. Ее исполнение специально обработали на компьютере — композитор Эрик Серра стремился достичь звучания, выходящего за рамки обычных человеческих возможностей.

Кадр из фильма «Пятый элемент»

Кстати, Инва Мула связана с Россией семейными узами. Будущая певица родилась в Албании, а вот ее мать Нина Одиянкова была родом из Ижевска.

После выхода фильма имя Плавалагуны приобрело новое значение. Так стали называть оперных певиц, чей вокальный диапазон превышает пять октав.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Зорг из «Пятого элемента» не был обычным злодеем.

Светлана Левкина
