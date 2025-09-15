Именно он сдаст «Общак»: почему у Юры из «Лихих» кличка Краб?

Меню
15 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Лихие»

Этому прозвищу есть объяснение.

Второй сезон «Лихих» Юрия Быкова уже на экранах — теперь действие криминальной саги переместилось из хабаровских улиц 90-х в Москву.

К своим ролям вернулись все прежние актеры. По сюжету они сыграли яркие противоречивые образы, многие из которых были вдохновлены настоящими прототипами. Юра Краб — не исключение.

Прототип Юры Краба

Юра Краб из «Лихих» — не просто вымышленный герой. У него есть реальный прототип — хабаровский бандит Юрий Масленников, который прошёл путь от мелкого уголовника до «смотрящего» за городом.

Как и его экранный двойник, он вступил в жестокий конфликт с «Общаком» — централизованной преступной группировкой. Когда война с авторитетами стала угрожать уже его семье, Масленников пошёл на неожиданный шаг: начал сотрудничать со следствием. Его показания стали решающими в разгроме могущественной сети — десятки криминальных лидеров получили сроки.

Кадр из сериала «Лихие»

Почему у бандита кличка «Краб»

Прозвище «Краб» у бандита из появилось не просто так — оно напрямую связано с его криминальным бизнесом. Его группировка контролировала рыболовное предприятие и активно занималась контрабандой — например, вывозом ценнейшего камчатского краба в азиатские страны.

Это был доходный, но рискованный промысел: тут и браконьерство, и подпольные схемы экспорта, и жёсткие разборки за территории.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест на знание 1 сезона сериала.

Фото: Кадры из сериала «Лихие»
