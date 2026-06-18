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Идеальны для летних вечеров: 3 турецких сериала без драмы, скандалов и смертей — только море, солнце и любовь

18 июня 2026 12:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Тропики»

Когда хочется чего-то легкого и прекрасного.

Солнце, море, красивые пейзажи, романтика и герои, в которых невозможно не влюбиться — именно за это многие зрители любят турецкие сериалы. Летом особенно хочется смотреть истории без тяжелой драмы и бесконечных интриг, которые помогают расслабиться после рабочего дня. Собрали три турецких проекта, идеально подходящих для теплых вечеров.

Тропики

Сериал «Тропики» стал одним из самых приятных турецких проектов последних лет. В центре истории — девушка по имени Гедже, которая ради младшей сестры вынуждена отказаться от мечты и переехать из шумного Стамбула в небольшой приморский город.

На новом месте ее ждут знакомства, первая любовь, непростые решения и совершенно другая жизнь. Но главное достоинство сериала — его социальный посыл, дети с РАС (аутизмом).

Повсюду ты

Кадр из сериала «Повсюду ты»

Если хочется классической романтической комедии, то вариант лучше найти сложно. Все начинается с того, что Селин и Демир становятся жертвами мошенника: оба уверены, что законно купили один и тот же дом.

Никто не собирается уступать, поэтому между героями сразу вспыхивает конфликт. Но ситуация становится еще забавнее, когда выясняется, что Демир — новый начальник компании, где работает Селин.

Сериал наполнен легким юмором, забавными перепалками и отличной химией между главными героями. Это тот случай, когда зритель с первых серий понимает, чем все закончится, но наблюдать за развитием отношений все равно невероятно интересно.

Красивее, чем ты

Еще одна романтическая комедия, которая покорила поклонников турецких сериалов. Главная героиня Эфсун работает врачом в небольшой деревне и привыкла помогать людям без лишнего пафоса. Судьба сводит ее с известным пластическим хирургом Эмиром, который руководит престижной клиникой.

Герои оказываются полными противоположностями и постоянно спорят. Но именно из таких конфликтов рождаются самые яркие романтические истории.

Что выбрать?

Если хочется красивой и душевной истории — включайте «Тропики». Любите романтические комедии с противостоянием характеров — обратите внимание на «Повсюду ты». А тем, кто соскучился по легким сериалам с яркими героями и отличным юмором, наверняка понравится «Красивее, чем ты».

Все три проекта отлично подходят для летнего просмотра и способны подарить несколько вечеров хорошего настроения.

Фото: Кадр из сериала «Тропики»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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