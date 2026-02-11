«И меня вылечат»: назовите советский фильм только по диагнозу — даже врачи не могут пройти этот тест

Вопросы не такие уж и простые.

Помните эти моменты из советских фильмов, когда врач или пациент произносил свой вердикт с невозмутимой серьёзностью? Фразы вроде «И меня вылечат» давно ушли в народ.

Эти диагнозы, серьезные и забавные, мгновенно характеризовали персонажей. Советские режиссёры и сценаристы часто вплетали медицинские термины и шутливые заключения в сюжет своих комедий и драм.

Мы предлагаем вам небольшое испытание. Попробуйте проверить свою память, угадав знаменитый советский фильм по тому самому диагнозу, который в нём прозвучал. Сможете ли вы с одного намёка вспомнить, в какой сцене и кто из героев его услышал?