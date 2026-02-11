Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «И меня вылечат»: назовите советский фильм только по диагнозу — даже врачи не могут пройти этот тест

«И меня вылечат»: назовите советский фильм только по диагнозу — даже врачи не могут пройти этот тест

11 февраля 2026 15:13
Кадры из фильмов «Блондинка за углом» (1984), «Собачье сердце» (1988), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)

Вопросы не такие уж и простые.

Помните эти моменты из советских фильмов, когда врач или пациент произносил свой вердикт с невозмутимой серьёзностью? Фразы вроде «И меня вылечат» давно ушли в народ.

Эти диагнозы, серьезные и забавные, мгновенно характеризовали персонажей. Советские режиссёры и сценаристы часто вплетали медицинские термины и шутливые заключения в сюжет своих комедий и драм.

Мы предлагаем вам небольшое испытание. Попробуйте проверить свою память, угадав знаменитый советский фильм по тому самому диагнозу, который в нём прозвучал. Сможете ли вы с одного намёка вспомнить, в какой сцене и кто из героев его услышал?

Фото: Кадры из фильмов «Блондинка за углом» (1984), «Собачье сердце» (1988), «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте На 6 вопросов по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» ответят только те, кто смотрел его на повторе: проверьте себя в тесте Читать дальше 11 февраля 2026
Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам Тест для тех, кто смотрел не только фильмы Гайдая да Рязанова: угадайте ленты СССР только по «спортивным» кадрам Читать дальше 12 февраля 2026
Все могут короли, а на что способны вы? Нашу викторину пройдут только те, кто вырос на советских сказках Все могут короли, а на что способны вы? Нашу викторину пройдут только те, кто вырос на советских сказках Читать дальше 11 февраля 2026
Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест) Вицина и Варлей не узнать: назовите имя советской звезды по первой роли в кино (тест) Читать дальше 9 февраля 2026
Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых Угадайте русский фильм по его названию за границей: 6 вопросов со звездочкой — тест для самых пытливых Читать дальше 12 февраля 2026
В кадре будут только губы: угадайте советский фильм лишь по помаде героини (тест) В кадре будут только губы: угадайте советский фильм лишь по помаде героини (тест) Читать дальше 12 февраля 2026
«Я думал, что русские суровые»: за что в Японии всем сердцем полюбили фильм Меньшова «Москва слезам не верит» с Алентовой «Я думал, что русские суровые»: за что в Японии всем сердцем полюбили фильм Меньшова «Москва слезам не верит» с Алентовой Читать дальше 12 февраля 2026
Советские зрители часами стояли в очередях, чтобы попасть на эти зарубежные картины в кино: а насколько вы помните хиты (тест) Советские зрители часами стояли в очередях, чтобы попасть на эти зарубежные картины в кино: а насколько вы помните хиты (тест) Читать дальше 11 февраля 2026
Этот фильм обожали все в СССР: проверьте, как хорошо вы помните культовый хит «Мужики!..» (тест) Этот фильм обожали все в СССР: проверьте, как хорошо вы помните культовый хит «Мужики!..» (тест) Читать дальше 10 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше