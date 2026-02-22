Хватит сходить с ума по «Первому отделу»: новая премьера НТВ про хирурга-дворника может стать главным хитом 2026 года

Меню
22 февраля 2026 19:06
Кадр из сериала «Лепила»

В главной роли Никита Панфилов.

Февраль на НТВ оказался насыщенным. Пока зрители следят за новым сезоном «Первого отдела», канал запускает ещё одну премьеру, которая способна стать хитом 2026 года.

25 февраля выходит 16-серийный детектив «Лепила» — история о гениальном хирурге, вынужденном скрываться под видом дворника. Интрига проста: можно ли спасти чужую жизнь и не разрушить свою?

Хирург под чужим именем

Сергей Рашидов, которого играет Никита Панфилов, когда-то работал в операционной, а теперь живёт по фальшивым документам и подметает двор.

Он старается не привлекать внимания, пока однажды не находит истекающего кровью криминального авторитета по кличке Конрад. Врачебный долг берёт верх. Рашидов проводит экстренную операцию и прячет раненого в своей каморке.

Цена спасения

За Конрадом охотится конкурент Лаки, роль которого исполнил Роман Грибков, а расследование перестрелки начинает майор Алёшин. Бывший хирург оказывается между криминалом и полицией. В проекте нет чёрно-белых персонажей: преступник способен на благодарность, а главный герой постепенно меняется под давлением обстоятельств.

Производство — «Всемирные Русские Студии», режиссёр Денис Карро. Снимали в 2024 году. Премьера назначена на 25 февраля и если зрители примут историю врача, который спасает даже врагов, у НТВ может появиться новый громкий сериал.

Фото: Кадр из сериала «Лепила»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
