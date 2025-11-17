Меню
17 ноября 2025 20:33
Кадр из сериала «Полярный» (2019-2024)

Красота, от которой щуришься, даже сидя дома.

В «Полярном» есть этот обманчивый эффект — будто смотришь не сериал, а чужую эвакуацию в край вечного мороза. Снег лежит так густо, что кажется, что его никто никогда не убирал, горы стоят как декорации к фильму-катастрофе, а холод буквально вырывается из кадра.

И каждый раз возникает один и тот же вопрос: ну где же всё это снимали, если выглядит слишком правдиво?

Настоящий север, который невозможно сыграть

Главной площадкой стал Кировск в Мурманской области. Город за Полярным кругом, спрятанный в Хибинах, идеально подошёл под суровый вымышленный Полярный. Здесь длинные тёмные зимы, скупое солнце и хрустящий наст — именно эта реальность делает сериал по-настоящему атмосферным.

Рядом снимали сцены на озере Большой Вудъявр и огромной Имандре. Их ледяные просторы с -40 стали фоном для самых узнаваемых кадров. Апатиты тоже вошли в серию — масштаб суровой северной повседневности создавала именно эта смесь городских кварталов и снежных равнин.

Антон Богданов в интервью поделился, как проходили съемки и чем актеров согревали на площадке.

«В рационе у нас всегда были теплые супы, горячие чаи, кофе, каши. Слава богу, работников кинематографии кормят неплохо. Не скажу, что зажиточно, но вкусно и горячо», — вспоминает актер в беседе с порталом «Пермь онлайн».

Думаете, Пореченков притворялся, что ему холодно? Как же! Где снимали «Полярный» при -40 и почему техника замерзала быстрее актеров

Когда история расширилась — расширилась и география

В четвёртом сезоне съёмочная группа отправилась дальше — в Салехард. Ямал добавил в сериал ещё больше арктической грубости, той самой, что чувствуется в каждом кадре про выживание.

А вот экоферму, которая всем казалась настоящей частью Хибин, построили вовсе не на севере. Декорации возвели в Можайске, подмосковные пейзажи умело маскировали под заполярные.

Так что теперь знаем — и понимаем, почему атмосфера у сериала такая живая и хрустящая, как снег в Хибинах.

Писали также о том, что герой «Полярного» является чуть ли не копией кумира россиян: Пореченков раскрыл связь сериала с известным фильмом. Михаил Пореченков в интервью не раз проводил параллели между Витей Мясником и Данилой Багровым из культового фильма Балабанова «Брат».

Фото: Кадр из сериала «Полярный» (2019-2024)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
