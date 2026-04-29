Русский English
HBO наконец объявил дату выхода 3-го сезона «Дома дракона»: ждем все вместе лета, чтобы уткнуться в экраны надолго

29 апреля 2026 09:00
Кадр из сериала «Дом дракона»

Дата названа — фанаты ждали этого почти два года. Третий сезон «Дома дракона» выйдет 21 июня, и вместе с анонсом HBO показал новый трейлер. История резко уходит в сторону масштабной войны, где ставки уже не просто высокие, а предельные.

Война выходит на новый уровень

В центре сюжета остаётся противостояние Таргариенов и Хайтауэров. Рейнира и Деймон готовятся к решающей фазе конфликта, которая обещает стать самой жёсткой за всё время сериала. Трейлер делает акцент на битвах, драконах и напряжении внутри самой династии.

Появляется и новый персонаж — его сыграл Джеймс Нортон. Детали роли не раскрываются, но по тону тизера понятно: он окажется не просто наблюдателем, а участником ключевых событий. Визуально сезон выглядит масштабнее и мрачнее, чем предыдущие главы.

Возвращение знакомых лиц

В основной актёрский состав вернулись Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и Оливия Кук. Их герои уже прошли точку невозврата, и теперь конфликт нельзя остановить переговорами. Каждый выбор ведёт к последствиям, которые затрагивают весь Вестерос.

Сериал остаётся приквелом «Игры престолов» и продолжает линию гражданской войны внутри дома Таргариенов. Основа — книга Джорджа Мартина «Огонь и кровь», но сюжет развивается свободно, усиливая драму и визуальный масштаб.

Премьера состоится 21 июня, после чего эпизоды будут выходить на HBO Max. Судя по реакции на трейлер, зрителей ждёт самый напряжённый сезон, где история окончательно превращается в войну без компромиссов.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Создатель «Дома Дракона» впервые оправдался за внешность Веларионов: «Мир сейчас не такой, как во "Властелине колец"» Читать дальше 28 апреля 2026
По сравнению с ней Король ночи — душка-подружка: вот кто главный злодей во всей «Игре престолов» По сравнению с ней Король ночи — душка-подружка: вот кто главный злодей во всей «Игре престолов» Читать дальше 30 апреля 2026
Не знаете, что включить после HBO и Netflix? Вот немецкий детектив на 4 серии — идеально на один вечер Не знаете, что включить после HBO и Netflix? Вот немецкий детектив на 4 серии — идеально на один вечер Читать дальше 29 апреля 2026
Раскрыта одна из тайн «Игры престолов»: как король Роберт предсказал судьбу Старков в самом начале Раскрыта одна из тайн «Игры престолов»: как король Роберт предсказал судьбу Старков в самом начале Читать дальше 28 апреля 2026
Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Звезда «Разделения» уже знает, что будет в финале: «Готовится нечто грандиозное» Читать дальше 27 апреля 2026
1,2 млрд минут просмотров: сериал «Третий лишний» стал главным хитом 2026 год — объясняем, почему этого мишку так любят 1,2 млрд минут просмотров: сериал «Третий лишний» стал главным хитом 2026 год — объясняем, почему этого мишку так любят Читать дальше 26 апреля 2026
В этом сериале Netflix будто соединили ОСД и «Хроники Нарнии»: критики в восторге — поставили 96% на RT В этом сериале Netflix будто соединили ОСД и «Хроники Нарнии»: критики в восторге — поставили 96% на RT Читать дальше 26 апреля 2026
Эти 3 сериала HBO величали шедеврами, но будем честны: в них есть огромные сюжетные дыры Эти 3 сериала HBO величали шедеврами, но будем честны: в них есть огромные сюжетные дыры Читать дальше 26 апреля 2026
3 момента в «Игре престолов», которые зрители признали худшими: разочаровал не только финал 3 момента в «Игре престолов», которые зрители признали худшими: разочаровал не только финал Читать дальше 26 апреля 2026
