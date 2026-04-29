HBO наконец объявил дату выхода 3-го сезона «Дома дракона»: ждем все вместе лета, чтобы уткнуться в экраны надолго

Дата названа — фанаты ждали этого почти два года. Третий сезон «Дома дракона» выйдет 21 июня, и вместе с анонсом HBO показал новый трейлер. История резко уходит в сторону масштабной войны, где ставки уже не просто высокие, а предельные.

Война выходит на новый уровень

В центре сюжета остаётся противостояние Таргариенов и Хайтауэров. Рейнира и Деймон готовятся к решающей фазе конфликта, которая обещает стать самой жёсткой за всё время сериала. Трейлер делает акцент на битвах, драконах и напряжении внутри самой династии.

Появляется и новый персонаж — его сыграл Джеймс Нортон. Детали роли не раскрываются, но по тону тизера понятно: он окажется не просто наблюдателем, а участником ключевых событий. Визуально сезон выглядит масштабнее и мрачнее, чем предыдущие главы.

Возвращение знакомых лиц

В основной актёрский состав вернулись Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и Оливия Кук. Их герои уже прошли точку невозврата, и теперь конфликт нельзя остановить переговорами. Каждый выбор ведёт к последствиям, которые затрагивают весь Вестерос.

Сериал остаётся приквелом «Игры престолов» и продолжает линию гражданской войны внутри дома Таргариенов. Основа — книга Джорджа Мартина «Огонь и кровь», но сюжет развивается свободно, усиливая драму и визуальный масштаб.

Премьера состоится 21 июня, после чего эпизоды будут выходить на HBO Max. Судя по реакции на трейлер, зрителей ждёт самый напряжённый сезон, где история окончательно превращается в войну без компромиссов.