Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй: HBO представила всех студентов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер»

HBO постепенно раскрывает актерский состав будущего сериала «Гарри Поттер». На этот раз студия показала студентов Хогвартса — персонажей, которые будут учиться рядом с Гарри, Роном и Гермионой.

Среди них капитаны команд по квиддичу, однокурсники и знакомые поклонникам герои, которые в книгах часто появлялись на втором плане, но формировали атмосферу школы магии.

Создатели представили учеников всех четырех факультетов. Многие из них связаны с квиддичем — именно спортивные матчи станут одной из заметных линий в первом сезоне.

Студенты Хогвартса в новом сериале

Факультет Персонаж Актер Роль Гриффиндор Оливер Вуд Орсон Мэтьюз капитан команды по квиддичу Гриффиндор Анджелина Джонсон Аша Соэтан охотница команды Гриффиндор Кэти Белл Эр Фаррелл охотница команды Гриффиндор Алисия Спиннет Серрана Су-Линг Блисс охотница команды Гриффиндор Ли Джордан Итан Смит комментатор квиддича Слизерин Маркус Флинт Оливер Крофт капитан команды по квиддичу Слизерин Грэхэм Монтегю Д’Анжелу Осей Киссиеду охотник команды Слизерин Эдриан Пьюси Дилан Хит охотник команды Слизерин Теренс Хиггс Корнелиус Брэндрет ловец команды Слизерин Майлз Блетчли Эддисон Берч вратарь команды Слизерин Люциан Боул Джеймс Дауэлл загонщик команды Слизерин Перегрин Деррек Генри Медхерст загонщик команды Слизерин Пэнси Паркинсон Лайла Барвик однокурсница Малфоя Когтевран Падма Патил Анджула Мурали однокурсница Гарри Когтевран Терри Бут Аарон Чжао однокурсник Гарри Когтевран Пенелопа Кристал Скарлет Арчер подруга Перси Уизли Когтевран Лайза Турпин Ив Уоллс однокурсница Гарри Пуффендуй Ханна Аббот Индия Мун однокурсница Гарри Пуффендуй Джастин Финч-Флетчли Джеймс Тревельян Бакл однокурсник Гарри Пуффендуй Эрни Макмиллан Сиан Игл-Сервис однокурсник Гарри Пуффендуй Сьюзен Боунс Джазмин Левин однокурсница Гарри

Съемки первого сезона уже подходят к завершению в Великобритании. Премьера сериала запланирована на начало 2027 года на платформе HBO Max.

Новый сериал обещает значительно расширить мир Хогвартса. Если фильмы в основном сосредотачивались на главных героях, то в телевизионной версии второстепенные персонажи — студенты разных факультетов — получат больше экранного времени и собственные сюжетные линии.