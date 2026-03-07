Гриффиндор, Слизерин, Когтевран и Пуффендуй: HBO представила всех студентов Хогвартса в сериале «Гарри Поттер»

HBO постепенно раскрывает актерский состав будущего сериала «Гарри Поттер». На этот раз студия показала студентов Хогвартса — персонажей, которые будут учиться рядом с Гарри, Роном и Гермионой.
Среди них капитаны команд по квиддичу, однокурсники и знакомые поклонникам герои, которые в книгах часто появлялись на втором плане, но формировали атмосферу школы магии.
Создатели представили учеников всех четырех факультетов. Многие из них связаны с квиддичем — именно спортивные матчи станут одной из заметных линий в первом сезоне.
Студенты Хогвартса в новом сериале
|
Факультет
|
Персонаж
|
Актер
|
Роль
|
Гриффиндор
|
Оливер Вуд
|
Орсон Мэтьюз
|
капитан команды по квиддичу
|
Гриффиндор
|
Анджелина Джонсон
|
Аша Соэтан
|
охотница команды
|
Гриффиндор
|
Кэти Белл
|
Эр Фаррелл
|
охотница команды
|
Гриффиндор
|
Алисия Спиннет
|
Серрана Су-Линг Блисс
|
охотница команды
|
Гриффиндор
|
Ли Джордан
|
Итан Смит
|
комментатор квиддича
|
Слизерин
|
Маркус Флинт
|
Оливер Крофт
|
капитан команды по квиддичу
|
Слизерин
|
Грэхэм Монтегю
|
Д’Анжелу Осей Киссиеду
|
охотник команды
|
Слизерин
|
Эдриан Пьюси
|
Дилан Хит
|
охотник команды
|
Слизерин
|
Теренс Хиггс
|
Корнелиус Брэндрет
|
ловец команды
|
Слизерин
|
Майлз Блетчли
|
Эддисон Берч
|
вратарь команды
|
Слизерин
|
Люциан Боул
|
Джеймс Дауэлл
|
загонщик команды
|
Слизерин
|
Перегрин Деррек
|
Генри Медхерст
|
загонщик команды
|
Слизерин
|
Пэнси Паркинсон
|
Лайла Барвик
|
однокурсница Малфоя
|
Когтевран
|
Падма Патил
|
Анджула Мурали
|
однокурсница Гарри
|
Когтевран
|
Терри Бут
|
Аарон Чжао
|
однокурсник Гарри
|
Когтевран
|
Пенелопа Кристал
|
Скарлет Арчер
|
подруга Перси Уизли
|
Когтевран
|
Лайза Турпин
|
Ив Уоллс
|
однокурсница Гарри
|
Пуффендуй
|
Ханна Аббот
|
Индия Мун
|
однокурсница Гарри
|
Пуффендуй
|
Джастин Финч-Флетчли
|
Джеймс Тревельян Бакл
|
однокурсник Гарри
|
Пуффендуй
|
Эрни Макмиллан
|
Сиан Игл-Сервис
|
однокурсник Гарри
|
Пуффендуй
|
Сьюзен Боунс
|
Джазмин Левин
|
однокурсница Гарри
Съемки первого сезона уже подходят к завершению в Великобритании. Премьера сериала запланирована на начало 2027 года на платформе HBO Max.
Новый сериал обещает значительно расширить мир Хогвартса. Если фильмы в основном сосредотачивались на главных героях, то в телевизионной версии второстепенные персонажи — студенты разных факультетов — получат больше экранного времени и собственные сюжетные линии.