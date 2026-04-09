«Граф Монте-Кристо», только по-турецки: влюбилась в сериал со звездой «Зимородка» с первой серии — хватило 30 минут

Признаюсь, я долго ждала, когда звезда «Зимородка» Мерт Рамазан Демир появится в новом ТВ-проекте. И вот свершилось — на экраны 6 апреля вышел сериал «Парень». Я уже посмотрела первую серию и делюсь с вами своими впечатлениями. И если вы ждали возвращение «мажорчика Ферита», приготовьтесь — актер здесь совсем в другом амплуа!

Сюжет сериала «Парень»

История крутится вокруг парня Юсуфа из бедного района. Хоть и бедный, зато принципиальный и гордый — деньги зарабатывает только честным путем и согласен на рай в шалаше, главное, с любимой. Работает таксистом, каждую копеечку откладывает в спортивную сумку, чтобы купить дом и жениться на своей возлюбленной Хазан.

Однако честность не спасла его от предательства, причем в своей же собственной семье. Спустя годы Юсуф возвращается, но с планом мести всем тем, кто был причастен к его трагедии. И да, теперь он богат и влиятелен, но как он достиг этого положения, неизвестно.

Напоминает «Графа Монте-Кристо»? Да, очень, только с турецким колоритом. И несмотря на то что сюжет заезжен, смотреть эту новинку все равно интересно.

Кто есть кто в сериале «Парень»

Главных героев не так много, всего четверо. Расскажу подробнее, кто есть кто, чтобы было проще понять сюжет.

Юсуф / Мерт Рамазан Демир

В этом сериале звезда «Зимородка» больше не богатенький мажор, спускающий деньги семьи. Юсуф родился и вырос в нищете, но он понимает, что нужно вырваться из этой грязи хотя бы ради любимой. Он много работает, строит планы на светлое будущее, но вот члены его семьи не придерживаются таких же взглядов.

Хазан / Мелис Сезен

А вот возлюбленная Юсуфа Хазан в исполнении Мелис Сезен — птица другого полета. Да, конечно, ей хочется жить с любимым в уютном доме. Но вот ждать этого годами и тратить свою молодость на нищету не хочется. Девушка и не скрывает, что хочет жить красиво и ни в чем себе не отказывать.

Сарп / Салих Бадемджи

Сарп с детства вырос в роскоши и привык получать все что хочет. Поэтому, когда он захотел Хазан, ее жених стал для него лишь мелкой преградой. Сарп готов использовать любые методы, чтобы добиться желаемого, в отличии от Юсуфа.

Дила / Мина Демирташ

А вот персонаж Мины Демирташ пока для меня остался непонятен. Дила — сестра Сарпа и девушка, которую Юсуф хочет использовать в своей мести. К чему это приведет, пока неясно, смотрим дальше.

Почему я сразу влюбилась в сериал

Мерт Рамазан Демир — отличный актер, и он показал, что может справиться с разными образами. Мне хватило около 30 минут, чтобы опять поддаться его обаянию, хоть тут он и ходит в спортивных костюмах и работает таксистом.

Не скажу, что его историю любви с Хазан мне понравилась, но вот как враги… Между ними действительно будет химия. Оба актера мне очень нравятся, поэтому их дуэт — прямо «бомба».

А что еще нужно для просмотра? Сюжет интересный, искры летят, актеры потрясающие — думаю, это комбо быстро влюбит в себя зрителей и будет рвать рейтинги.