Готовится 15 минут и без духовки: то самое печенье из «Маша и Медведь», которым угощал Мишка

2 февраля 2026 17:38
Кадр из сериала «Маша и Медведь»

Можно приготовить с детьми.

Помните сцену из «Маша и Медведь», где Мишка угощает печеньем прямо со сковороды? Многие тогда удивились — разве так можно. Можно. И это не трюк из мультика, а обычный домашний способ, который выручает, когда нет духовки или не хочется ждать.

Такое печенье делают на сметане. Тесто простое, продукты базовые, а вкус как из детства. Подходит для вечернего чая, когда дома дети или внуки и хочется порадовать без долгой готовки.

Что нужно для теста

  • 2 яйца
  • 1/3 стакана сахара
  • 3 стакана муки
  • 75 г сметаны
  • 1/2 ч. л. соды + уксус или лимонный сок
  • щепотка соли
  • ванилин
  • растительное масло
  • сахарная пудра

Яйца взбивают с сахаром до растворения крупинок. Добавляют сметану, соль, ванилин, гашеную соду. Затем постепенно вмешивают муку. Тесто должно стать мягким и не липнуть к рукам.

Тесто раскатывают пластом около 1 см. Формочкой или обычной рюмкой вырезают кружки. Сковороду слегка смазывают маслом и хорошо разогревают.

Печенье жарят с двух сторон до румяной корочки. На одну партию уходит около 8 минут. Готовые кусочки кладут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, потом посыпают пудрой.

Получается не слишком сладко. Поэтому рядом уместны варенье или сгущенка. Простая выпечка, которая собирает всех за столом быстрее любого сериала. Иногда самые теплые моменты начинаются со сковороды.

Фото: Кадр из сериала «Маша и Медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
