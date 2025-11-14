Элизабет и Чудовище на самом деле не любили друг друга: чем «Франкенштейн» дель Торо отличается от оригинала Шелли —10 важных деталей

Много добавилось, но многое и пропало из сценария.

Новый «Франкенштейн» дель Торо уже успели назвать самой честной экранизацией классики — и одновременно самой смелой. Режиссёр клянётся, что хотел вернуть миру оригинал Шелли, но, конечно, сделал всё по-своему.

Он бережно сохраняет дух романа, но меняет акценты так, будто разговаривает с авторкой через два века. Вот 10 отличий от книги:

1. Любовная линия Элизабет и Чудовища В книге её нет вовсе. В фильме — главный эмоциональный нерв.

2. Холод между Элизабет и Виктором У Шелли они нежные влюблённые. У дель Торо — почти враги.

3. Другой образ отца В романе он мягкий и заботливый. В фильме — жесткий тиран, формирующий Виктора как человека.

4. Иная смерть Уильяма У Шелли — чудовище душит ребёнка. У дель Торо — трагический конфликт взрослых.

5. Полное отсутствие Жюстин В книге её казнь — важнейший эпизод вины Виктора. В фильме линии просто нет.

6. Новый антагонист — Харландер Фильм добавляет персонажа-инвестора, которого не существовало в романе.

7. Разная жестокость Чудовища У Шелли он безжалостен. У дель Торо — раненый, но чувствующий.

8. Изменённая история слепого старика В романе он выживает. В фильме его смерть делает сюжет мрачнее.

9. Примирение Создателя и Создания У Шелли такого нет. У дель Торо — один из самых важных моментов.

10. Оптимистичный финал В романе Существо осознанно выбирает смерть, а у дель Торо оно получает шанс на будущее, пишет автор Дзен-канала Киновед в штатском

Дель Торо не переписывает Шелли — он разговаривает с ней. Поэтому его «Франкенштейн» и работает: узнаваемый миф, оживлённый новыми акцентами и эмоциями.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 лучших фильмов Гильермо дель Торо.