Город засыпает, Пеннивайз просыпается: приквел «Оно» станет самым пугающим сериалом 2025 года — HBO наконец объявил дату премьеры

4 сентября 2025 11:21
Кадр из фильма «Оно»

События сериала  разворачиваются в 1962 году — за 27 лет до событий легендарного хоррора.

Фанаты смертельно опасного клоуна могут начинать обратный отсчёт — HBO наконец объявил дату премьеры долгожданного приквела. Создатели обещают, что нас ждёт ещё более мрачная история, которая приоткроет тайну происхождения ужаса, преследующего жителей Дерри.

Возвращение в прошлое

События сериала «Добро пожаловать в Дерри» разворачиваются в 1962 году — за 27 лет до событий легендарного хоррора «Оно». Это время, когда город уже погружается во тьму, а жители начинают сталкиваться с необъяснимыми исчезновениями и жуткими страхами.

Пеннивайз снова в игре

Главную роль вновь исполнит Билл Скарсгард — его Пеннивайз стал одной из самых пугающих фигур современного кино. Шоураннером выступает Энди Мускетти, автор обеих оригинальных картин. Состав актёров тоже впечатляет: Джован Адепо, Крис Чок и Тейлор Пейдж уже пообещали подарить зрителям персонажей с непростыми судьбами и страшными тайнами.

Когда премьера

HBO подтвердил: первый эпизод выйдет 26 октября 2025 года. Осенний сезон хорроров обещает стать горячим, ведь проект явно готовит поклонникам жанра много открытий и новых страхов.

Если верить обещаниям создателей, «Добро пожаловать в Дерри» раскроет историю Пеннивайза и расскажет, как древнее зло обрело свою страшную силу.

Ранее мы показывали подборку из 5 нетипичных картин в День фильмов ужасов.

Фото: Кадр из фильма «Оно»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
