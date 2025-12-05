Меню
Google выбрал 10 самых популярных аниме 2025 года: топ замыкает «Темный демон», а какой проект тогда на первом месте?

5 декабря 2025 20:04
Кадр из сериала «Первородный грех Такопи», «Лето, когда умер Хикару», «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи»

Топ, где драмы соседствуют с мехой, а веб-манга — с культовыми франшизами.

2025-й стал тем годом, когда аниме окончательно перестало делиться на «нишевые открытия» и «мейнстрим». Статистика Google аккуратно подсветила то, что смотрели, обсуждали и пересматривали в Японии: от мрачных психологических драм до громких франшиз и экспериментальной фантастики. В десятку вошли работы, которые не просто удерживали тренды — они формировали их.

«Первородный грех Такопи» — история, от которой трудно отвести глаза

«Первородный грех Такопи»

Аниме, которое возглавило топ, — самый болезненный и самый честный сериал года. Экранизация веб-манги Taizan 5 разрывает шаблон о «детских героях» и смело ведёт зрителя вглубь травмы, одиночества и отчаянного желания спасения.

«Такопи» стал культурным феноменом — его обсуждали даже те, кто обычно избегает тяжёлых историй.

«Мобильный воин Гандам GQuuuuuuX» — меха, которая снова на высоте

Новая глава гигантской вселенной Gundam взорвала запросы благодаря громкому визуалу и редкой по плотности драматургии. Google-интерес — показатель: франшиза умеет обновляться так, как другим и не снилось.

«Дни Сакамото» — возвращение, которого ждали

Второй сезон «Дни Сакамото» доказал: серия нашла правильный тон. Мрачнее, динамичнее, жирнее по постановке — фанаты наконец получили анимацию, достойную манги Юто Судзуки. И Google это мгновенно отразил.

«Лето, когда умер Хикару» — Netflix попал в нерв

«Лето, когда умер Хикару»

Философская мистическая драма о том, что делает человека человеком — память или прожитый опыт — стала открытием года. История Ёсики и Хикару бьёт по тонким местам и неспешно наращивает тревогу. Второй сезон уже в разработке.

«Галактический экспресс: Млечное метро» — эстетика, которая притягивает

Фантастическое путешествие, напоминающее одновременно старые космические оперы и современные медитативные аниме. Google отметил: это тот случай, когда зрители шли не за экшеном, а за настроением.

«Благоухающий цветок распускается с достоинством» — романтика, которая стала хитом

Красивая драма о взрослении и выборе в условиях жёстких социальных норм. Визуал — как живопись, сюжет — аккуратный, но цепляющий. Отличный пример, как «медленные» истории собирают аудиторию.

«О движении Земли» — научная фантастика нового поколения

Экспериментальный тайтл, где физика, философия и триллер переплетаются в странный, но удивительно цельный мир. Сериал стал любимцем тех, кто ищет в аниме не только эмоции, но и идеи.

«Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи» — мистика без привычных клише

«Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи»

Сериал вывез атмосферой: тихие страхи, недосказанность, персонажи, в которых скрыто больше, чем кажется. Топ Google подтвердил: жанр «мягкого хоррора» востребован как никогда.

«Перерождение мужчины средних лет в дочь дворянина» — исекай, который удивил

Юмор, самоирония, бодрый темп — исекай-комедия не просто забрала свою аудиторию, она прорвалась в десятку самых популярных поисковых запросов. Яркий пример жанра, который вытащили харизма и сценарные решения.

«Темный демон» — тёмный экшен, который раскачал фанатов манги

Брутальный, нервный, густой по стилистике тайтл стал фаворитом подростковой аудитории. Экранизация усилила интерес к манге, а финальные эпизоды разнесли соцсети.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Первородный грех Такопи», «Лето, когда умер Хикару», «Молчаливая ведьма: Тайна молчаливой колдуньи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
