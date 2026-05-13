Годы идут, а «Ветра зимы» до сих пор не дописаны: стоит ли вообще ожидать продолжение «Игры престолов» от Мартина?

Джордж Р. Р. Мартин наконец проговорил вслух то, о чём фанаты догадывались годами: «Ветра зимы» задержались не из-за одной причины, а из-за целого клубка — и развязать его куда сложнее, чем кажется со стороны. В интервью перед премьерой приквела «Рыцарь Семи Королевств» 77-летний автор объяснил: после сделки с Warner Bros. и взрывного успеха «Игры престолов» его жизнь резко изменилась.

Вместо привычного режима «писатель и его стол» начался марафон встреч, запусков, обсуждений, новых шоу и параллельных проектов, которые буквально вытолкнули книгу на обочину.

Мартин отвлёкся на собственную вселенную — и это звучит иронично

Самое парадоксальное, что отвлекали его не чужие идеи, а его же мир. Мартин признаёт: он использовал открывшиеся возможности, чтобы развивать франшизу — новые сериалы HBO, расширение вселенной, дополнительные истории. И да, это успех. Но именно он стал ловушкой: чем больше «Игры престолов» разрастались в медиа, тем меньше оставалось чистого времени на тот самый роман, который должен был стать фундаментом всей конструкции.

Он пишет так, что может переписать всё с нуля — и это тормозит сильнее дедлайнов

Есть ещё один важный момент: Мартин работает не как «сдал главу — забыл». Он сам говорит, что открывает последнюю написанную сцену и думает: «Чёрт, это не очень хорошо», после чего переписывает. Или решает, что глава о Тирионе не подходит, и переключается на Джона Сноу. Такой стиль даёт мощную глубину, но в условиях постоянных внешних раздражителей превращается в бесконечный ремонт квартиры.

30 лет в одном мире — и усталость, которую он не хочет признавать громко

Самое человеческое признание Мартина — не про дедлайны, а про психологию. Он живёт в мире «Песни льда и пламени» больше тридцати лет, и это неизбежно давит. Писатель вспомнил разговор с Фрэнком Гербертом: тот, по словам Мартина, в конце жизни уже не любил «Дюну», но продолжал писать из чувства долга перед успехом. И Мартин неожиданно честно признаёт, что ощущает нечто похожее: он не говорит, что «устал», но подтверждает — да, это чувство ему знакомо.

И выходит почти сюжет по Мартину: успех оказался благословением, которое одновременно стало проклятием. «Ветра зимы» не задержались — они застряли между телевизионной машиной, писательским перфекционизмом и обычной человеческой усталостью от собственной легенды.