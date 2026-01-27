Главный злодей «Короля Льва» точно не Шрам — я ошибалась 30 лет: только Рафики знал темную тайну

Меню
27 января 2026 07:58
Кадр из мультфильма «Король Лев»

Он предопределил события мультфильма

Прошло уже больше трёх десятилетий с премьеры «Короля Льва». Однако мультфильм по-прежнему не теряет своей магии для юных зрителей. Его вечные темы семьи, долга и взросления остаются актуальными в любую эпоху.

Но с годами взгляд на историю может меняться. Взрослые зрители начинают замечать в знакомом сюжете новые, неочевидные раньше грани. Например, образ короля Муфасы теперь выглядит не таким уж безупречным.

С самого начала становится ясно, что он воспитывает наследника по строгому плану. Муфаса видит в Симбе только будущего правителя. Он даже не рассматривает Шрама как возможного преемника, хотя тот его брат.

При этом лев-отец не особо интересуется личными желаниями и мыслями самого Симбы. Его воспитание больше похоже на подготовку к должности, чем на заботу о личности сына.

Более того, после своей гибели Муфаса не последовал за предками на небо. Вместо этого его дух остался ближе к земле, продолжая влиять на живых. И это влияние часто оказывалось разрушительным.

Кадр из мультфильма «Король Лев»

Его поступки связывают с катастрофической засухой, обрушившейся на земли прайда. Ведь Муфасу называли властителем дождей и солнечного света. Вероятно, таким способом он пытался покарать Шрама за предательство и убийство.

Но в итоге его гнев обрушился на всех обитателей саванны, обрекая их на голод и страдания. На эту скрытую причину бедствий намекает в мультике мудрый Рафики. Он улавливает знаки, посылаемые духом бывшего короля, и понимает истинную подоплёку природного гнева.

Светлана Левкина
