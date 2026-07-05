Главная новинка «Иви» в июне 2026 года: идеальный сериал-триллер от создателя «Хрустального»

Если после «Хрустального» вы искали еще один напряженный российский триллер, самое время обратить внимание на «Технаря». Здесь нет мистики или детективных загадок, зато есть постоянное чувство опасности и герой, который вынужден бороться за жизнь своей семьи.
На первый взгляд Игорь Одинцов живет почти идеальной жизнью. Хорошая работа, уютный дом, любимая жена и маленький сын. Но однажды все рушится буквально за несколько часов. Неизвестные похищают программиста и ставят перед ним невозможную задачу: взломать сложную систему безопасности. Отказ означает одно — его семья погибнет.
Обычный человек против опасных преступников
Главная интрига сериала строится вокруг того, сможет ли Игорь найти выход из ловушки. Он не спецназовец и не профессиональный агент, а обычный программист, которому приходится принимать решения под постоянной угрозой смерти.
Параллельно зрители наблюдают за его женой Ириной, которая вместе с ребенком оказывается в заложниках. Каждая новая серия лишь повышает ставки, а чувство тревоги практически не исчезает.
Виктор Добронравов стал одним из главных украшений сериала
Особого внимания заслуживает антагонист в исполнении Виктора Добронравова. Его герой почти всегда остается спокойным, говорит тихо и редко повышает голос, но именно это делает его еще страшнее. Никогда не знаешь, в какой момент он перейдет от обычного разговора к жестоким действиям.
Не менее убедительно смотрится и Владимир Жеребцов, которому удалось показать человека, вынужденного бороться не силой, а холодным расчетом и находчивостью.
Почему сериал стоит посмотреть
«Технарь» нельзя назвать классическим детективом. Это скорее психологический триллер, где главная опасность заключается не в поиске преступника, а в постоянном ожидании следующего хода злодеев.
Режиссером проекта выступил Душан Глигоров, ранее снявший «Хрустальный». И хотя сериалы получились совершенно разными по атмосфере, их объединяет одно — умение держать зрителя в напряжении практически до самого финала.
Если вам нравятся истории, в которых каждая ошибка может стоить героям жизни, а напряжение не спадает ни на минуту, «Технарь» точно заслуживает места в списке следующих просмотров на Иви.