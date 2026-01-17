Ghibli не всегда выпускает шедевры: это аниме 2021 года провалилось с 28% на RT — фанаты стараются его забыть

Студия Ghibli — это настоящий символ анимационного волшебства. Их фильмы, такие как «Унесённые призраками» или «Мой сосед Тоторо», хочется пересматривать снова и снова.

Студия десятилетиями удивляла зрителей мастерством рисовки и мудрыми сюжетами. У неё была практически безупречная репутация до одного момента.

В 2021 году случился неожиданный провал. Ghibli выпустила полнометражный мультфильм «Ая и ведьма». Это была их первая работа, полностью выполненная с помощью компьютерной графики.

И она разочаровала всех. Фильм получил низкие оценки — всего 4,7 на IMDb и 28% одобрения критиков на Rotten Tomatoes. Даже самые преданные поклонники студии были неприятно удивлены.

Сюжет мультфильма «Ая и ведьма»

Мультфильм рассказывает историю девочки-сироты по имени Эрвиг. Она живёт в детском доме под названием Святой Морвальд. Её жизнь меняется, когда она оказывается в странном доме, полном секретов.

Это место наполнено магией. В нём скрыты невидимые комнаты с зельями и древними книгами. Большинство детей испугались бы такой обстановки. Но только не Эрвиг. Вместо страха она решает доказать хозяйке дома, самой ведьме, что не так-то просто с ней справиться.

Провал мультфильма «Ая и ведьма»

Причин для провала оказалось много. Самое очевидное — отказ от традиционной рисованной анимации. Вместо неё использовалась компьютерная графика, которая выглядела простовато.

Персонажи напоминали пластиковых кукол из старых видеоигр. Их лица почти не выражали чувств, а миры вокруг казались плоскими и безжизненными, лишёнными знаменитой «гиблиевской» текстуры и души.

Но ещё хуже обстояло дело с историей. В основе лежала книга Дианы Уинн Джонс — неплохой материал про сироту, магию и таинственный дом.

Однако на экране сюжет получился скомканным и скучным. Темп повествования постоянно сбивался, герои не вызывали симпатии, а события не трогали за душу. Финал и вовсе обрывался резко и непонятно.

