Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ghibli не всегда выпускает шедевры: это аниме 2021 года провалилось с 28% на RT — фанаты стараются его забыть

Ghibli не всегда выпускает шедевры: это аниме 2021 года провалилось с 28% на RT — фанаты стараются его забыть

17 января 2026 09:54
Кадр из мультфильма «Ая и ведьма»

И зрители, и критики негодовали. 

Студия Ghibli — это настоящий символ анимационного волшебства. Их фильмы, такие как «Унесённые призраками» или «Мой сосед Тоторо», хочется пересматривать снова и снова.

Студия десятилетиями удивляла зрителей мастерством рисовки и мудрыми сюжетами. У неё была практически безупречная репутация до одного момента.

В 2021 году случился неожиданный провал. Ghibli выпустила полнометражный мультфильм «Ая и ведьма». Это была их первая работа, полностью выполненная с помощью компьютерной графики.

И она разочаровала всех. Фильм получил низкие оценки — всего 4,7 на IMDb и 28% одобрения критиков на Rotten Tomatoes. Даже самые преданные поклонники студии были неприятно удивлены.

Сюжет мультфильма «Ая и ведьма»

Мультфильм рассказывает историю девочки-сироты по имени Эрвиг. Она живёт в детском доме под названием Святой Морвальд. Её жизнь меняется, когда она оказывается в странном доме, полном секретов.

Это место наполнено магией. В нём скрыты невидимые комнаты с зельями и древними книгами. Большинство детей испугались бы такой обстановки. Но только не Эрвиг. Вместо страха она решает доказать хозяйке дома, самой ведьме, что не так-то просто с ней справиться.

Кадр из мультфильма «Ая и ведьма»

Провал мультфильма «Ая и ведьма»

Причин для провала оказалось много. Самое очевидное — отказ от традиционной рисованной анимации. Вместо неё использовалась компьютерная графика, которая выглядела простовато.

Персонажи напоминали пластиковых кукол из старых видеоигр. Их лица почти не выражали чувств, а миры вокруг казались плоскими и безжизненными, лишёнными знаменитой «гиблиевской» текстуры и души.

Но ещё хуже обстояло дело с историей. В основе лежала книга Дианы Уинн Джонс — неплохой материал про сироту, магию и таинственный дом.

Однако на экране сюжет получился скомканным и скучным. Темп повествования постоянно сбивался, герои не вызывали симпатии, а события не трогали за душу. Финал и вовсе обрывался резко и непонятно.

Кадр из мультфильма «Ая и ведьма»

Ранее портал «Киноафиша» писал, в какой стране происходят события «Ходячего замка».

Фото: Кадры из мультфильма «Ая и ведьма» (2021)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру Netflix показал новую Уэнсдей: фанаты «Ван Пис» все поняли по одному кадру Читать дальше 18 января 2026
Эти сцены с женой Ильи Муромца больше понравились не детям, а их папам: вспоминаем, на какую смелость пошли авторы мультика-хита Эти сцены с женой Ильи Муромца больше понравились не детям, а их папам: вспоминаем, на какую смелость пошли авторы мультика-хита Читать дальше 16 января 2026
Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»? Она неслучайно постоянно умничает: сколько лет Зо из «Оранжевой коровы»? Читать дальше 15 января 2026
Дату выхода 3 сезона «Реинкарнации безработного» наконец озвучили: но, кажется, и это опять не финал Дату выхода 3 сезона «Реинкарнации безработного» наконец озвучили: но, кажется, и это опять не финал Читать дальше 15 января 2026
Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Авторы хита Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» планируют оживить Фаркуада: сделают из него героя собственного мульта в приквеле Читать дальше 14 января 2026
«Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной «Три богатыря и свет клином» заработали в прокате 500 млн, но это не рекорд: посчитали, какая часть франшизы стала самой прибыльной Читать дальше 14 января 2026
Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Узнали, какой единственный эпизод «Даши-путешественницы» получил оценку 9,8 на IMDb: до рекорда «Озимандии» осталось совсем немного Читать дальше 13 января 2026
Иностранцы посмотрели советскую «Русалочку» и не могут ее забыть: «Не то, что та слащавая история от Disney» Иностранцы посмотрели советскую «Русалочку» и не могут ее забыть: «Не то, что та слащавая история от Disney» Читать дальше 18 января 2026
В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились В какой серии «Детства Шелдона» умер отец: то, что случилось с Джорджем, на экране даже показывать не решились Читать дальше 17 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше