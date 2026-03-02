Меню
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное

2 марта 2026 19:00
Кадр из сериала «Резервация»

Вот какие локации создали атмосферу закрытого города.

Многие зрители после премьеры «Резервации» в феврале 2026 года всерьёз задавались вопросом: где нашли такую локацию и не строили ли её с нуля? С первых кадров кажется, что герои застряли в мёртвой зоне где-то на краю страны. Пустые кварталы, серый снег, ощущение, будто город вычеркнули с карты.

Проект снят по роману Станислава Гимадеева «Принцип четности». В главных ролях — Денис Шведов, Филипп Янковский, Екатерина Волкова, Николай Шрайбер, Полина Гухман и Алексей Розин.

По сюжету несколько кварталов накрывает аномальная оболочка, отрезающая район от внешнего мира. Отставной полицейский Сергей решает вернуться внутрь закрытой зоны, чтобы спасти близких и понять, кому выгодна эта изоляция.

Город, который стал «резервацией»

Основные натурные съёмки проходили зимой в Подмосковье. Причём зимой настоящей: мороз, иней и сугробы в кадре — не спецэффекты. Часть сцен снимали в Электростали. Индустриальные дворы, типовые многоэтажки и пустые улицы усилили ощущение тревоги и замкнутого пространства.

Студия и контроль атмосферы

Все сцены в квартирах и учреждениях создавались уже в павильонах. Там были выстроены детальные декорации, что позволило контролировать свет и настроение кадра. Филипп Янковский отмечал, что выбор локаций во многом определил характер сериала. В итоге подмосковный пейзаж стал не просто фоном, а частью истории, где холод ощущается почти физически.

Фото: Кадр из сериала «Резервация»
Екатерина Адамова
