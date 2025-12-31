Меню
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка»

31 декабря 2025 14:15
Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Поклонники фэнтези не в восторге от образа героя. 

Режиссёр Питер Джексон вложил невероятные усилия в свою трилогию «Властелин колец». Её экранизация стала одной из самых успешных в истории кино.

Картины входят во всевозможные топы лучших фильмов и имеют армию преданных поклонников. Однако даже у таких шедевров есть спорные моменты, особенно в сравнении с книгами Толкина. Один из самых заметных касается трактовки главного героя.

Фродо в фильмах

В кинотрилогии Фродо выглядит довольно противоречиво. С одной стороны, он несёт невероятно тяжёлую ношу и постоянно рискует собой. С другой — он часто впадает в истерики и затевает ненужные ссоры. Порой он просто не видит истинного отношения к нему Сэма и Голлума.

Конечно, его поведение можно оправдать тлетворным влиянием Кольца. Но в оригинальных книгах Джона Толкина образ хоббита раскрыт несколько иначе.

«В фильмах он просто нытик и истеричка, бесил к финалу», — пишут зрители в Сети.

Кадр из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Фродо в книгах

Во-первых, в книгах Фродо гораздо старше и мудрее, чем в фильмах. С момента находки Кольца до ухода из Шира прошло целых двадцать лет, что наложило отпечаток на его характер.

Во-вторых, Фродо в тексте — естественный лидер для своих спутников. Он не раз доказывал это на деле, спасая жизни других и готовый пожертвовать собственной.

В-третьих, влияние Кольца проявлялось в нём иначе. Со временем Фродо стал напоминать эльфа — был более просветлённым и одухотворённым. Он действительно боролся с искушением, но его главной целью было уничтожение Кольца, ради чего он был готов на всё.

Даже его отношение к Голлуму было проникнуто пониманием и надеждой на исправление, пишет автор Дзен-канала «World of Cinema».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что автор «Властелина колец» на дух не переносил «Хроники Нарнии».

Фото: Кадры из фильма «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)
Светлана Левкина
