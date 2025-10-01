Меню
Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана

Француз в галстуке с редким узлом: загадка Меровингена, самого странного героя «Матрицы», наконец разгадана

1 октября 2025 16:40
Кадр из фильма «Матрица»

Кто же он на самом деле и как связан с Нео?

«Матрица» давно стала культовой историей, и в ней нет случайных героев. Каждый персонаж работает на философию мира: Нео — надежда, Смитт — разрушение, Морфеус — вера.

Но есть фигура, которая выделяется своей загадочностью и цинизмом, — Меровинген. Французский эстет с манией контроля и особым отношением к власти.

Хозяин подземного мира

Меровинген держит в руках целый пласт Матрицы. Его клуб Hel — цифровая версия Аида, куда стекаются сбойные программы, подлежащие удалению. Там живут Близнецы, Мастер ключей, Проводник.

Он распоряжается ими так, как мифологический владыка душ распоряжается тенями. И не случайно рядом с ним Персефона — жена из мифов, напрямую связывающая его с царством мёртвых.

Кадр из фильма «Матрица»

Символы и намёки

Его имя — отсылка к династии франкских королей Меровингов, которые вели род от Приама, царя Трои. Сам Француз обожает тонкие детали: галстук, завязанный редким узлом Ediety, фразы с непереводимой бранью.

Но главное — намёки на то, что он сам когда-то мог быть Избранным. Его ресторан «Le Vrai» переводится как «Подлинный», а Персефона прямо говорит Нео: «Он был таким, как ты», пишет автор Дзен-канала «Кинодом».

Несостоявшийся герой

Встречая Нео, Меровинген язвит: «Наконец-то, Избранный собственной персоной!» — но за сарказмом слышится боль. Кажется, когда-то он стоял на месте Нео, но выбрал сделку и власть вместо жертвы. Теперь он вечный наблюдатель, презирающий идею самопожертвования, и в этом — его трагедия.

Меровинген не воин, не спаситель и не лидер. Он пережил других, оброс связями и властью, но остался пленником собственных компромиссов. В «Матрице» он — напоминание, что любой Избранный может однажды оступиться и превратиться в хранителя теней.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Киану Ривз раскрыл смысл «Матрицы».

Фото: Кадр из фильма «Матрица»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
