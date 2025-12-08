«Фоллаут» разросся быстрее, чем бункер Vault-Tec: стало известно, когда стартует 3 сезон и что об этом думает сам Нолан

«Фоллаут» ещё даже не вернулся со вторым сезоном, а новости о третьем уже успели всколыхнуть фанатов: Джонатан Нолан подтвердил, что съёмки стартуют летом 2026 года.

ешение неудивительное — после оглушительного успеха первого сезона стало ясно, что история про пустошь, бункеры и Гуля надолго задержится на экранах.

Что готовят дальше

Сейчас внимание зрителей приковано ко второму сезону, но именно информация о третьем намекает: создатели строят большую вселенную. Во втором сезоне историю снова поведут Люси, Максимус и Гуль, а действие переместится в Мохаве — туда, где в играх раскинулся Нью-Вегас.

На экране покажут Стрип, казино «Лаки 38» и Мистера Хауса — того самого, из-за которого игроки десятилетиями спорили о правильном выборе концовки.

Как меняется сериал

Авторы продолжают раскрывать корпорацию Vault-Tec и её довоенные тайны. Линия Купера Говарда углубится: героя возвращают в довоенный Лас-Вегас, показывают его службу на Аляске и связи с людьми, которые знали о войне больше, чем говорили вслух. По кадрам уже видно, что создатели поднимают планку — во втором сезоне появятся Легион Цезаря, новые локации и огромный Коготь Смерти, с которым Люси столкнётся лицом к лицу.

Кто вернётся

Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мортен остаются в строю. В проект входят Маколей Калкин и Джастин Теру — последний сыграет Роберта Хауса. Шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет продолжают вести сериал, а Нолан и Тодд Говард курируют развитие сюжета.

Второй сезон выйдет 17 декабря 2025 года и продлится до февраля, а уже летом команда снова зайдёт на площадку. Похоже, пустошь только начинает разгоняться.

