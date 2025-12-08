Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Фоллаут» разросся быстрее, чем бункер Vault-Tec: стало известно, когда стартует 3 сезон и что об этом думает сам Нолан

«Фоллаут» разросся быстрее, чем бункер Vault-Tec: стало известно, когда стартует 3 сезон и что об этом думает сам Нолан

8 декабря 2025 21:31
Кадр из сериала «Фоллаут»

Не забудьте 17 декабря включить 2 сезон.

«Фоллаут» ещё даже не вернулся со вторым сезоном, а новости о третьем уже успели всколыхнуть фанатов: Джонатан Нолан подтвердил, что съёмки стартуют летом 2026 года.

ешение неудивительное — после оглушительного успеха первого сезона стало ясно, что история про пустошь, бункеры и Гуля надолго задержится на экранах.

Что готовят дальше

Сейчас внимание зрителей приковано ко второму сезону, но именно информация о третьем намекает: создатели строят большую вселенную. Во втором сезоне историю снова поведут Люси, Максимус и Гуль, а действие переместится в Мохаве — туда, где в играх раскинулся Нью-Вегас.

На экране покажут Стрип, казино «Лаки 38» и Мистера Хауса — того самого, из-за которого игроки десятилетиями спорили о правильном выборе концовки.

Как меняется сериал

Авторы продолжают раскрывать корпорацию Vault-Tec и её довоенные тайны. Линия Купера Говарда углубится: героя возвращают в довоенный Лас-Вегас, показывают его службу на Аляске и связи с людьми, которые знали о войне больше, чем говорили вслух. По кадрам уже видно, что создатели поднимают планку — во втором сезоне появятся Легион Цезаря, новые локации и огромный Коготь Смерти, с которым Люси столкнётся лицом к лицу.

Кто вернётся

Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс и Аарон Мортен остаются в строю. В проект входят Маколей Калкин и Джастин Теру — последний сыграет Роберта Хауса. Шоураннеры Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет продолжают вести сериал, а Нолан и Тодд Говард курируют развитие сюжета.

Второй сезон выйдет 17 декабря 2025 года и продлится до февраля, а уже летом команда снова зайдёт на площадку. Похоже, пустошь только начинает разгоняться.

Ранее мы писали: Не слишком популярные и это жутко несправедливо: 5 фантастических сериалов от Netflix на любой вкус.

Фото: Кадр из сериала «Фоллаут»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Люси и Гуль будут вместе в «Фоллауте»? Элла Пернелл поставила точку в фанатских теориях Читать дальше 9 декабря 2025
9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого 9,2 млн за два дня — и Paramount+ не выдержал: «Лэндмен» продлили на 3 сезон быстрее, чем зрители успели досмотреть финал 2-ого Читать дальше 6 декабря 2025
Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Стриминг назвал дату премьеры 5 (и финального) сезона «Пацанов» — и стало понятно, почему актеры предупреждали о мясорубке Читать дальше 5 декабря 2025
«Это помойка»: критики поставили этому новому сериалу 100% на RT, но зрители безжалостнее — всего 45% «Это помойка»: критики поставили этому новому сериалу 100% на RT, но зрители безжалостнее — всего 45% Читать дальше 9 декабря 2025
Не только ведь «Чужого» и «Хищника» смотреть: 4 фильма с рейтингами выше 7 и идеями, которые переворачивают жанр Не только ведь «Чужого» и «Хищника» смотреть: 4 фильма с рейтингами выше 7 и идеями, которые переворачивают жанр Читать дальше 9 декабря 2025
«Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном закончился слишком рано: и актер честно признался, готов ли снова стать маньяком на экране «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном закончился слишком рано: и актер честно признался, готов ли снова стать маньяком на экране Читать дальше 9 декабря 2025
Сериал до сих пор ругают, но в этих 5 сценах «Игра престолов» превзошла книги Джорджа Мартина: один монолог Тириона чего стоит Сериал до сих пор ругают, но в этих 5 сценах «Игра престолов» превзошла книги Джорджа Мартина: один монолог Тириона чего стоит Читать дальше 8 декабря 2025
Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график Netflix готовит прощание с Ларой Крофт: в один день выйдет сразу 8 серий 2 сезона, а 3 не будет вовсе — показываем полный график Читать дальше 8 декабря 2025
От Netflix и не только: 3 крутейших сериала 2025 года, которые вы еще не видели, но скоро будете обсуждать взахлеб От Netflix и не только: 3 крутейших сериала 2025 года, которые вы еще не видели, но скоро будете обсуждать взахлеб Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше