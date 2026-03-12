Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию

26 марта сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» проводит всероссийскую премьеру финальной серии третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы».
Финал третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» покажут не только на стриминговой платформе, но и на большом экране.
Заключительный эпизод популярного проекта можно будет увидеть в кинотеатрах до официального релиза в сети. Показы сопровождаются встречами с актерами и создателями сериала, а также автограф-сессией для гостей.
Премьерные показы по всей стране
Специальные сеансы организуют сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Главная премьера состоится в Москве в киноцентре «Синема Парк Мосфильм», где пройдет обсуждение проекта с участием актеров и команды сериала.
Показы финальной серии запланированы на 26 марта. Эпизод представят на большом экране за несколько часов до того, как он появится на платформе START. Параллельно такие же сеансы пройдут и в других городах России.
Чем завершится история смоленских вампиров
Сериал «Вампиры средней полосы» остается одним из самых популярных проектов онлайн-кинотеатра START. На «Кинопоиске» он занимает 85 место в рейтинге топ-250 и имеет оценку 8.3.
В третьем сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и Тимофей Кочнев.
Финальный эпизод должен поставить точку в истории смоленской вампирской семьи. Зрителям наконец покажут, что произойдет с хранителями, сможет ли Женька контролировать Василиска и какой окажется судьба семьи деда Славы. Отдельная интрига связана с уральскими вампирами, которые в третьем сезоне стали главной угрозой для героев.