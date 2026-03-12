Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию

Финал «Вампиров средней полосы» покажут раньше стриминга: где и когда увидеть последнюю серию

12 марта 2026 18:37
Для самых нетерпеливых.

26 марта сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» проводит всероссийскую премьеру финальной серии третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы».

Финал третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы» покажут не только на стриминговой платформе, но и на большом экране.

Заключительный эпизод популярного проекта можно будет увидеть в кинотеатрах до официального релиза в сети. Показы сопровождаются встречами с актерами и создателями сериала, а также автограф-сессией для гостей.

Премьерные показы по всей стране

Специальные сеансы организуют сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Главная премьера состоится в Москве в киноцентре «Синема Парк Мосфильм», где пройдет обсуждение проекта с участием актеров и команды сериала.

Показы финальной серии запланированы на 26 марта. Эпизод представят на большом экране за несколько часов до того, как он появится на платформе START. Параллельно такие же сеансы пройдут и в других городах России.

Чем завершится история смоленских вампиров

Сериал «Вампиры средней полосы» остается одним из самых популярных проектов онлайн-кинотеатра START. На «Кинопоиске» он занимает 85 место в рейтинге топ-250 и имеет оценку 8.3.

В третьем сезоне к своим ролям вернулись Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Анастасия Стежко, Дмитрий Лысенков, Егор Дружинин и Тимофей Кочнев.

Финальный эпизод должен поставить точку в истории смоленской вампирской семьи. Зрителям наконец покажут, что произойдет с хранителями, сможет ли Женька контролировать Василиска и какой окажется судьба семьи деда Славы. Отдельная интрига связана с уральскими вампирами, которые в третьем сезоне стали главной угрозой для героев.

Екатерина Адамова
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» 2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» Читать дальше 13 марта 2026
Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров? Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров? Читать дальше 13 марта 2026
После новости о 2 сезоне «Слова пацана» зрители пересмотрели первый — и нашли глупые ляпы: там не только окна пластиковые После новости о 2 сезоне «Слова пацана» зрители пересмотрели первый — и нашли глупые ляпы: там не только окна пластиковые Читать дальше 12 марта 2026
2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального» 2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального» Читать дальше 12 марта 2026
Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3) Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3) Читать дальше 10 марта 2026
«Понял, что это бездари»: Крыжовников рассказал, почему на Netflix отказались от «Слова пацана» «Понял, что это бездари»: Крыжовников рассказал, почему на Netflix отказались от «Слова пацана» Читать дальше 10 марта 2026
Фанаты ждали «Невский 8» весной аккурат после «Первого отдела», но не выйдет: сколько серий уже снято и когда ждать премьеру Фанаты ждали «Невский 8» весной аккурат после «Первого отдела», но не выйдет: сколько серий уже снято и когда ждать премьеру Читать дальше 10 марта 2026
Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Все думали, что Иван Колесников и есть Брагин, но ошибались: актер сделал неожиданное признание о герое «Первого отдела» Читать дальше 9 марта 2026
