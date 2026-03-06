Меню
6 марта 2026 13:46
Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)

Никаких жирных точек в сюжете поставлено не было.

Финал пятого сезона «Первого отдела» вышел совсем недавно, и посмотреть его успели далеко не все. Серии только прошли в эфире, а обсуждения уже кипят. Любопытство понятное: чем же закончилась история Брагина, Веры и Шибанова? Если ждать до просмотра нет сил — рассказываем, как сложилась судьба героев и чем завершился сезон.

Дело Дорохова

Финальные серии строятся вокруг убийства женщины. Под подозрением оказывается ее муж Дорохов — пьющий мужчина, которого быстро берут под стражу. Все улики против него: кровь жены на одежде и отсутствие других свидетелей. В камере Дорохов даже пытается покончить с собой.

Брагин чувствует, что в деле что-то не сходится. В это же время следователи ищут неизвестного разбойника, который нападает на женщин в квартирах. Потерпевшая опознает его по фотороботу, и пазл складывается. Настоящий преступник — тот самый квартирный маньяк. Дорохова освобождают, а у ворот СИЗО его встречает приемная дочь.

Финал уже показали, но не все успели увидеть: чем закончился 5 сезон «Первого отдела»

Что происходит у Брагиных

Сын Брагиных Макс проходит практику в ППС и неожиданно проявляет себя. За одно дежурство он успевает разнять драку подростков, сыграв им на гитаре, и спасти девушку из горящей квартиры.

Но в личной жизни все сложнее. Макс узнает, что его девушка Таня — дочь следователя Гаспарова. Именно он когда-то отправил Веру Брагину в СИЗО. Парень решает разорвать отношения.

Последняя угроза

С Веры снимают все обвинения. Она даже дает интервью журналистке Злобиной, чтобы поставить точку в скандальной истории.

Финальная сцена кажется почти спокойной: Брагины и Шибанов ужинают, отмечая задержание преступника. И вдруг звонок. Неизвестный угрожает Шибанову и обещает вернуться. Это Сталкер — старый враг, который явно не сказал последнее слово. Телефон на том конце разбивают, а Шибанов не рассказывает о звонке Брагину.

Тем временем сериал продолжает держать рейтинги: по данным Mediascope, проект собрал 8,1% рейтинга и 26,8% доли аудитории. Уже известно, что в Санкт-Петербурге идут съемки шестого сезона.

Так что финал получился странный: дело закрыто, но ощущение опасности только усилилось. И кажется, настоящая история еще впереди.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел» (2020)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
