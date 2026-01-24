Меню
Киноафиша Статьи Фанаты «Клюквенного щербета» в отчаянии: «Не буду смотреть сериал без Фатиха»

24 января 2026 12:19
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Известного актера фактически выгнали из проекта.     

В сериале «Клюквенный щербет» наступает важный поворот сюжета. Один из главных героев, Фатих, изменится на экране: актер, играющий эту роль, будет выведен из истории прямо посреди выпуска новых серий.

К таким решениям продюсеров подтолкнул недавний скандал, в который попал исполнитель роли Догукан Гюнгер. Теперь на замену ему будут искать нового актера, а сценаристам придется придумывать, почему в кадре Фатих так изменился.

Скандал с Догуканом Гюнгером

С актёром Догуканом Гюнгером произошёл серьёзный инцидент. В его биоматериалах, волосах и крови, обнаружили следы запрещённых препаратов. Это привело к немедленным последствиям.

Руководство телеканала исключило его из актёрского состава сериала. Было принято решение не выпускать в эфир даже кадры с его участием. Все уже отснятые сцены с Гюнгером отменили и пустят в пересъёмки.

Сам актёр также сообщил об уходе через свой блог. По его мнению, каждый имеет право на ошибку. Поэтому решение команды он назвал слишком суровым и несправедливым. Актёр утверждает, что уже исправился и готов начать всё заново.

«Люди могут ошибаться, и я не исключение. Я искренне раскаялся и сожалею о случившемся. Я ухожу от этих бессердечных людей, которые не считают, что каждый заслуживает второго шанса», — написал актер.

Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Мнение зрителей

Сейчас продюсеры заняты поисками нового актера на роль Фатиха. А зрители уже гадают, как в сериале удастся обыграть смену персонажа или его и вовсе выведут из сюжета.

«Представляю, как Метехан приезжает навестить семью и никого не может узнать», «Видимо каналу надоел этот проект, не знают, как избавиться от него, раз не боятся падения рейтингов», «Если есть что-то хуже ухода персонажа, то это замена его на другого актера», «Не буду смотреть сериал без Фатиха», «Единственный актер, который раскрылся, к которому спустя сезоны появилась симпатия из-за его харизмы и темперамента — это Догукан (Фатих). Его отсутствие в сериале будет очень заметно», — пишут в Сети фанаты.

Фото: Кадры из сериала «Клюквенный щербет»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
