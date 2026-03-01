Меню
Киноафиша Статьи Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»

Фанаты будут рыдать в декабре в кино: вот кто погибнет в самом начале новых «Мстителей»

1 марта 2026 10:23
Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)

Такого на экране никто не ожидает.

В интернете снова всплыла порция слухов о грядущих «Мстителях: Доктор Дум», и на этот раз они на редкость мрачные. Инсайдеры шепчутся, что до финала новой части доживут далеко не все любимцы публики — и в списке потенциальных жертв главного злодея значатся те, кого зрители точно не готовы терять.

Кто погибнет в новых Мстителях

Хью Джекман примерил яркий костюм в «Дэдпуле и Росомахе», Тоби Магуайр в который раз вышел на экраны в «Нет пути домой» — оба ветерана супергероики триумфально вернулись в строй, и фанаты только успели порадоваться. Их фильмы начала нулевых фактически задали тон всему жанру, и появление звёзд в новых проектах студии выглядело как щедрый подарок ностальгирующей публике.

Но, похоже, праздник продлится недолго. Инсайдеры поделились мрачным прогнозом: Логан и Питер Паркер в версии Магуайра могут погибнуть в самом начале «Мстителей: Доктор Дум».

Предполагается, что злодей, чей мир разрушен, решит перекроить мультивселенную под себя, и ветераны станут первыми жертвами его грандиозного плана.

Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»

Франшиза

В Marvel официально пока держат язык за зубами и не подтверждают возвращение ни Джекмана, ни Магуайра, но слухи на этот счёт уже копятся. Поговаривают, что, даже если оба ветерана действительно появятся в «Докторе Думе», на этом их путь не закончится — прочат им место и в «Секретных войнах».

И новость о возможной гибели Росомахи с Человеком‑пауком этому ничуть не мешает: в эпоху мультивселенных смерть давно перестала быть приговором. К примеру, после того как злодей расправится с любимцами публики, какой‑нибудь проныра вроде Локи или Дэдпула может отправиться в соседнюю реальность и выдернуть оттуда свежих двойников тех же героев.

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Как это будет узнаем скоро: «Доктор Дум» в прокате с 18 декабря.

Фото: Кадры из фильмов «Дэдпул и Росомаха» (2024), «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Светлана Левкина
