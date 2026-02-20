Этот тест пройдут лишь те, кто в СССР мечтал о своей машине: угадайте 5 картин по «Запорожцу»

«Запорожец» — машина, которую в Советском Союзе узнавали сразу. Она мелькала в комедиях, драмах, даже в триллерах, и везде была не просто транспортом, а полноценным участником действия.

В кадре такие авто часто играли не хуже актёров — в них влюблялись, на них уезжали в закат, с ними попадали в переделки. Мы собрали кадры из фильмов, где точно есть этот автомобиль.

Сможете узнать ленту по одному только виду «Запорожца»? Если да, вы точно кинознаток и автолюбитель со стажем. Внимание: в вопросах не только советские фильмы, но и российские, где действие разворачивается в СССР.