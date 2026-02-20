Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот тест пройдут лишь те, кто в СССР мечтал о своей машине: угадайте 5 картин по «Запорожцу»

Этот тест пройдут лишь те, кто в СССР мечтал о своей машине: угадайте 5 картин по «Запорожцу»

20 февраля 2026 11:50
Кадры из фильмов «Три плюс два» (1963), «Будьте моим мужем» (1981), «Москва слезам не верит» (1979)

Вопросы покажут не только кинознатока, но и любителя автопрома.

«Запорожец» — машина, которую в Советском Союзе узнавали сразу. Она мелькала в комедиях, драмах, даже в триллерах, и везде была не просто транспортом, а полноценным участником действия.

В кадре такие авто часто играли не хуже актёров — в них влюблялись, на них уезжали в закат, с ними попадали в переделки. Мы собрали кадры из фильмов, где точно есть этот автомобиль.

Сможете узнать ленту по одному только виду «Запорожца»? Если да, вы точно кинознаток и автолюбитель со стажем. Внимание: в вопросах не только советские фильмы, но и российские, где действие разворачивается в СССР.

Фото: Кадры из фильмов «Три плюс два» (1963), «Будьте моим мужем» (1981), «Москва слезам не верит» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Читать дальше 21 февраля 2026
Только истинные фанаты Гайдая пройдут тест по «Иван Васильевич меняет профессию»: чтобы понять, где правда, а где — ложь, просто посмотреть кино недостаточно Только истинные фанаты Гайдая пройдут тест по «Иван Васильевич меняет профессию»: чтобы понять, где правда, а где — ложь, просто посмотреть кино недостаточно Читать дальше 17 февраля 2026
Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя» Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя» Читать дальше 17 февраля 2026
У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай У этих 2 советских фильмов совсем неправильные названия: зрители не замечали десятилетиями, а ведь ошибся даже Гайдай Читать дальше 20 февраля 2026
Лучший тест для конца февраля: угадайте все 6 цитат из «Зимы в Простоквашино», а то весна не придет Лучший тест для конца февраля: угадайте все 6 цитат из «Зимы в Простоквашино», а то весна не придет Читать дальше 20 февраля 2026
В «Офицеры» его взяли из Дома малютки: как легендарный советский фильм навсегда изменил судьбу маленького Ванюши В «Офицеры» его взяли из Дома малютки: как легендарный советский фильм навсегда изменил судьбу маленького Ванюши Читать дальше 20 февраля 2026
Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ Тест для тех, кто пересматривает фильм «Москва слезам не верит» каждый месяц: угадайте героя по описанию от ИИ Читать дальше 19 февраля 2026
«Ну, поиграй со мной!»: этот сложный тест по вселенной «Маши и Медведя» пройдут только настоящие фанаты «Ну, поиграй со мной!»: этот сложный тест по вселенной «Маши и Медведя» пройдут только настоящие фанаты Читать дальше 19 февраля 2026
ИИ назвал культовые советские ленты в духе аниме с очень длинными тайтлами — угадайте все 6: тест для тех, кто не боится трудностей ИИ назвал культовые советские ленты в духе аниме с очень длинными тайтлами — угадайте все 6: тест для тех, кто не боится трудностей Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше