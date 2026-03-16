Этот исторический сериал Netflix возмутил даже Цискаридзе: «Я просто хохотал до упаду»

16 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Анна Болейн»

По мнению артиста, реальные события просто переврали.  

Темнокожая актриса в роли Анны Болейн в проекте Netflix вызвала бурную реакцию по всему миру, Россию это тоже не обошло стороной. Среди тех, кто резко высказался против, оказался Николай Цискаридзе.

Ректор Академии русского балета назвал такой подход к историческому персонажу катастрофой, особенно для зрителей, которые плохо знают реальные события. Он пояснил, что дело не в самом факте переосмысления истории ради толерантности — это он еще может понять. Но в случае с Анной Болейн все выглядит иначе.

«Я просто хохотал до упаду. Почему? Потому что они взяли темнокожую актрису и заодно сделали темнокожими ее отца и брата. А в реальности было так: Генрих пожил с ней, она не родила ему сына, зато родила Елизавету — ту самую, которая потом стала одной из величайших королев Англии. Теперь представьте, как объяснить этот кастинг ребенку, который спросит, откуда у знаменитой королевы темнокожая мать», — возмутился Цискаридзе.

По словам Цискаридзе, образ Анны Болейн в истории всегда строился на ее необычной внешности — белая кожа и рыжие волосы сыграли не последнюю роль в том, что Генрих обратил на нее внимание. В новой версии все перевернули с ног на голову.

Цискаридзе добавил, что в сериале «Анна Болейн» оставили исторические диалоги и политические интриги, но вся суть происходящего подменили. Артист отметил, что он не против экспериментов и разнообразия в кино, но если снимают историческую драму, а не фэнтези, реальные детали должны сохраняться.

Фото: Кадры из сериала «Анна Болейн»
Светлана Левкина
