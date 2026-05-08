Этот герой «Игры престолов» бесил всех: Иванушка-дурачок всего Вестероса

«Игра престолов» навсегда останется в истории телевидения как явление, и вряд ли кто-то сможет поколебать этот статус в обозримом будущем. Во многом это заслуга Джорджа Мартина, создавшего уникальный мир. Главное же богатство его «Песни льда и пламени» — многогранные персонажи, которых позже блестяще воплотили актёры.

Но не всем героям повезло с глубиной. Некоторые вышли на удивление прямолинейными — и, как ни парадоксально, именно такие типажи чаще всего оказываются в центре обсуждений. Пользователи Сети даже составили тройку самых клишированных персонажей саги.

Робб Старк

Прирождённый полководец, но абсолютно однобокий. На поле боя ему не было равных, однако за его пределами молодой Король Севера проявлял удивительную близорукость. Фатальной ошибкой стало нарушение слова, данного дому Фреев, — ради брака с Талисой. Красная свадьба оборвала не только его жизнь, но и надежды всего Севера.

Джейме Ланнистер

Его история могла бы стать величайшей историей искупления на ТВ, если бы не финальный кульбит. Джейме долго был пешкой в руках семьи и страсти к Серсее.

Когда же он наконец начал вести себя по-другому, зрители поверили в перемены. Тем обиднее оказался финал, где герой словно по инерции вернулся к сестре — и перечеркнул всё.

Джон Сноу

«Ты ничего не знаешь, Джон Сноу» — эта фраза Игритт стала его приговором. Прямолинейность героя не раз приводила к катастрофам. Хорошо, что он отказался от трона: Семь Королевств он развалил бы за пару лет.

Джон — храбрый воин, но тактический гений из него никакой. Он вызывает симпатию, но не способен удивить мудрым решением. Именно поэтому, как метко заметили в Дзен, он — самый шаблонный герой саги, этакий западный Иванушка-дурачок из мира фэнтези.