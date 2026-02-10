Этот фильм обожали все в СССР: проверьте, как хорошо вы помните культовый хит «Мужики!..» (тест)

Лента до сих пор сохраняет преданных фанатов.

Есть фильмы, которые становятся не просто кинолентами, а настоящей частью нашей культуры. Картина «Мужики!» — именно такой случай. Стоит произнести название, и в памяти всплывают образы, цитаты и сцены, давно разобранные на афоризмы.

Это история, в которой смешное и грустное переплетаются так тесно, что уже не отличишь, где заканчивается комедия и начинается пронзительная драма.

Фильм давно обрёл своё, особое место в сердцах зрителей, став эталоном искреннего и мудрого высказывания о стране и её людях.

Проверим, насколько хорошо вы помните детали, повороты сюжета и яркие характеры этой культовой ленты.