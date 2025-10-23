Меню
«Это точно Белый, а не Сон Джин-Ву»? Заставка «Бригады» в стиле аниме восхитила фанатов

23 октября 2025 18:37
Кадр из сериала «Бригада»

В таком виде проект еще никто не мог себе представить.

«Бригада» — это не просто культовый криминальный сериал, а настоящий культурный и социальный феномен в истории современной России.

Картина отражала дух времени: развал старых идеалов, дикий капитализм и ощущение, что выживает сильнейший. Для многих она была шоком от столкновения с суровой реальностью, для других — ностальгией по молодости и времени больших возможностей.

Влияние «Бригады»

Саша Белый стал символом своего рода «бандита с моральным кодексом». Его друзья — Пчела, Космос и Фил — олицетворяли верность и «понятия». Главный герой, вышедший из простой семьи и ставший «хозяином жизни», стал для многих образцом для подражания, что вызвало волну критики.

Образ «хорошего бандита», который заботится о близких и якобы действует по «чести», романтизировал криминальный мир и размывал границы между добром и злом. Это была одна из самых острых претензий к сериалу.

Вероятно именно поэтому споры вокруг «Бригады» не утихают по сей день. А еще с элементами сериала устраивают самые разные эксперименты.

Тизер «Бригады» в аниме

Например, ИИ-художник Ai Molodca с помощью нейросети превратил заставку известного проекта в японский мультфильм. Аниме-кадры преувеличили ключевые моменты: каждая простая перестрелка превратилась в батальную сцену с летящими гильзами в slow-motion, с бликами в глазах персонажей.

Заставка сериала просто потрясает. Главные герои представлены в виде мускулистых мужчин, которые часто выясняют отношения на кулаках. А злодей настолько гиперболизирован, что кажется огромным на фоне центральных персонажей.

Все это сопровождается мощной музыкой в духе саундтреков аниме: на фоне можно разобрать слово «Бригада», узнаваемую мелодию и даже прозвища главных героев.

«Круто, мне понравилось, особенно музыкальный трек. Ностальгия, только Панин слишком красивый получился», «Белый вообще не похож, это точно он, а не Сон Джин-Ву»?», «Четыре молодца одинаковы с лица», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему же Макс предал Белого.

Фото: Кадры из сериала «Бригада»
Светлана Левкина
