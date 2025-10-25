«Это невероятно»: второй сезон еще не вышел, а Marvel уже обсуждает пятый — что происходит с «Людьми Икс ’97»

Marvel и Disney+ решились вернуть историю о мутантах и не ошиблись.

Пока поклонники только ждут второй сезон «Людей Икс ’97», за кулисами Marvel зреет интрига покрупнее. Похоже, студия решила не ограничиваться тремя сезонами — и уже строит планы на четвёртый и пятый. Но стоит ли ждать официального подтверждения или это всего лишь намёк для фанатов?

Возрождение классики

«Люди Икс ’97» — не просто ностальгия. Это прямое продолжение культового мультсериала девяностых, который с 1992 по 1997 год стал символом эпохи. В 2024-м Marvel и Disney+ решились вернуть историю о мутантах, и угадали с каждой деталью: стиль, музыка, динамика — всё, как в детстве, но взрослее и глубже.

Зрители приняли возвращение на ура, а рейтинги оказались выше прогнозов. После первой волны успеха Disney продлила проект сразу на два сезона. И, судя по последним слухам, это далеко не предел.

Намёк, который все услышали

На Comic-Con 2025 глава Marvel Television Брэд Уиндербаум осторожно подтвердил: третий сезон — не финал.

«Более чем возможно, что у “Людей Икс ’97” будет продолжение. Мы уже обсуждаем четвёртый и пятый сезоны. Я видел почти весь третий — и это невероятно», — рассказал он в интервью Collider.

Эти слова быстро разошлись по фанатским форумам — ведь официального анонса пока не было. Но если Marvel обсуждает новые сезоны уже на стадии аниматиков, значит, проекту доверяют.

Что ждёт мутантов дальше

Летом 2026 года выйдет второй сезон, где команда отправится в путешествие во времени и столкнётся с Апокалипсисом — одним из самых сильных злодеев вселенной.

Интересно, что за кулисами тоже кипят страсти: сценариста Бо ДеМайо, создавшего первый сезон, уже заменил Мэттью Чонси («Что, если…?»). Но фанаты надеются — дух оригинала останется тем же.

Актёры озвучки мечтают о полнометражке. Элисон Сили-Смит (Шторм), Ленор Занн (Шельма) и Эйджей Локасио (Гамбит) открыто признались, что хотели бы увидеть «Людей Икс» на большом экране.

Похоже, Marvel собирается надолго вернуть мутантов в игру — и, возможно, впервые с 90-х у фанатов действительно есть повод поверить в большое возвращение, пишет Soyuz.

