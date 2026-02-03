Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти сцены 18+ в советских мультиках чудом проглядела цензура: замечали момент для взрослых с Карлсоном?

Эти сцены 18+ в советских мультиках чудом проглядела цензура: замечали момент для взрослых с Карлсоном?

3 февраля 2026 11:21
Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)

Такие пикантные эпизоды редко появлялись на экране.

Часто вспоминают, что в СССР открыто о сексе не говорили. Цензура строго следила, чтобы ничего подобного не появлялось на экране.

Но находчивые режиссёры всё равно находили способы показать пикантные моменты. И не только в кино, но и в мультфильмах.

Яркий пример — «Сказка о золотом петушке», вышедшая в 1967 году. Режиссёром была Александра Снежко-Блоцкая. Именно здесь, в одном из первых советских мультфильмов, появилась довольно откровенная сцена. Волшебница Шамаханская царица, соблазнительная брюнетка, исполнила танец живота в весьма открытом наряде.

Кадр из мультфильма «Сказка о золотом петушке» (1967)

Следующей работой Снежко-Блоцкой стал мультфильм «Кот, который гулял сам по себе». Здесь режиссёр пошла ещё дальше. В одной из сцен она изобразила полностью обнажённую женскую грудь, правда сделала это корректно.

Удивительно, но цензоры пропустили этот момент, и он остался в финальной версии картины.

Кадр из мультфильма «Кот, который гулял сам по себе» (1968)

Цикл мультфильмов «Ограбление по...» режиссёра Ефима Гамбурга стал настоящим вызовом для своего времени. Эти короткие истории, созданные в конце 70-х, были рассчитаны исключительно на взрослую аудиторию.

Особенно смелой получилась сцена в одной из серий «Ограбление по-итальянски». Герой проводит время с жрицами любви. Женские образы здесь нарисованы с подчёркнуто пышными формами, одеты они в откровенные мини-платья, а на одной из них даже красуются эпатажные ажурные колготки.

Кадр из мультфильма «Ограбление по-итальянски» (1978)

Даже в любимом всеми детском мультфильме «Малыш и Карлсон» нашёлся момент для взрослых. Это случилось в сцене, где Карлсон пытается включить телевизор. Когда экран наконец загорается, там показывают эффектную теледиву.

У неё будто нет одежды, зато есть длинные, струящиеся волосы и причёска, напоминающая знаменитую Джессику Рэббит из мультфильма «Кто подставил кролика Роджера?». Только в советской версии её волосы были не рыжими, а ярко-синими.

Кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)
Фото: Кадры из мультфильмов «Сказка о золотом петушке» (1967), «Кот, который гулял сам по себе» (1968), «Ограбление по-итальянски» (1978), «Малыш и Карлсон» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» «Больше всего на свете ненавижу»: главный мультфильм СССР скандалист Лебедев заклеймил «жалким советским навозом» Читать дальше 4 февраля 2026
Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Понятна без перевода: только одну серию «Маши и Медведя» в Китае посмотрели 200 000 000 раз – в России не вошла даже в топ-50 Читать дальше 3 февраля 2026
Единственное аниме Миядзаки с рейтингом 18+: ни одного обнаженного кадра там нет, но смотреть можно только взрослым Единственное аниме Миядзаки с рейтингом 18+: ни одного обнаженного кадра там нет, но смотреть можно только взрослым Читать дальше 3 февраля 2026
Считаете себя знатоком советского кино? Даже те, кто пропадал в кинозалах, вряд ли отгадают все 6 фильмов по начальным кадрам (тест) Считаете себя знатоком советского кино? Даже те, кто пропадал в кинозалах, вряд ли отгадают все 6 фильмов по начальным кадрам (тест) Читать дальше 3 февраля 2026
Между Алентовой и Баталовым было больше, чем нам показали. И это на глазах Меньшова! Как в СССР снимали постельные сцены Между Алентовой и Баталовым было больше, чем нам показали. И это на глазах Меньшова! Как в СССР снимали постельные сцены Читать дальше 2 февраля 2026
Зрители разгадали секрет Хлои из «Леди Баг и Супер-Кот»: и если раньше ее ненавидели, то теперь жалеют Зрители разгадали секрет Хлои из «Леди Баг и Супер-Кот»: и если раньше ее ненавидели, то теперь жалеют Читать дальше 2 февраля 2026
Парики, золото и связи: как Гайдай тонко намекал на «темные делишки» Бунши в «Иване Васильевиче» Парики, золото и связи: как Гайдай тонко намекал на «темные делишки» Бунши в «Иване Васильевиче» Читать дальше 1 февраля 2026
Думали, что Зайца в «Ну, погоди!» озвучивала только Румянова? В этих двух сериях все было не так Думали, что Зайца в «Ну, погоди!» озвучивала только Румянова? В этих двух сериях все было не так Читать дальше 1 февраля 2026
Зрители пересмотрели «Десять негритят» и заступились за одного персонажа: кто попал в список судьи по ошибке Зрители пересмотрели «Десять негритят» и заступились за одного персонажа: кто попал в список судьи по ошибке Читать дальше 1 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше