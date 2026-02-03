Эти сцены 18+ в советских мультиках чудом проглядела цензура: замечали момент для взрослых с Карлсоном?

Часто вспоминают, что в СССР открыто о сексе не говорили. Цензура строго следила, чтобы ничего подобного не появлялось на экране.

Но находчивые режиссёры всё равно находили способы показать пикантные моменты. И не только в кино, но и в мультфильмах.

Яркий пример — «Сказка о золотом петушке», вышедшая в 1967 году. Режиссёром была Александра Снежко-Блоцкая. Именно здесь, в одном из первых советских мультфильмов, появилась довольно откровенная сцена. Волшебница Шамаханская царица, соблазнительная брюнетка, исполнила танец живота в весьма открытом наряде.

Следующей работой Снежко-Блоцкой стал мультфильм «Кот, который гулял сам по себе». Здесь режиссёр пошла ещё дальше. В одной из сцен она изобразила полностью обнажённую женскую грудь, правда сделала это корректно.

Удивительно, но цензоры пропустили этот момент, и он остался в финальной версии картины.

Цикл мультфильмов «Ограбление по...» режиссёра Ефима Гамбурга стал настоящим вызовом для своего времени. Эти короткие истории, созданные в конце 70-х, были рассчитаны исключительно на взрослую аудиторию.

Особенно смелой получилась сцена в одной из серий «Ограбление по-итальянски». Герой проводит время с жрицами любви. Женские образы здесь нарисованы с подчёркнуто пышными формами, одеты они в откровенные мини-платья, а на одной из них даже красуются эпатажные ажурные колготки.

Даже в любимом всеми детском мультфильме «Малыш и Карлсон» нашёлся момент для взрослых. Это случилось в сцене, где Карлсон пытается включить телевизор. Когда экран наконец загорается, там показывают эффектную теледиву.

У неё будто нет одежды, зато есть длинные, струящиеся волосы и причёска, напоминающая знаменитую Джессику Рэббит из мультфильма «Кто подставил кролика Роджера?». Только в советской версии её волосы были не рыжими, а ярко-синими.