Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Эти два русских мультфильма обожают американцы и Netflix: «Никогда так сильно не смеялся»

Эти два русских мультфильма обожают американцы и Netflix: «Никогда так сильно не смеялся»

25 января 2026 10:23
Кадр из мультсериала «Смешарики»

Проекты оценили как взрослые, так и дети. 

Знаменитые мультфильмы студии «Дисней» постепенно уступают позиции на мировом рынке. Эти классические анимационные истории, на которых выросло не одно поколение, всё реже привлекают внимание детской аудитории.

Более того, некоторые юные зрители за границей теперь охотно выбирают для просмотра русские проекты. Эта тенденция не осталась незамеченной крупными международными платформами. Например, Netflix проявляет заметный интерес к анимационным проектам из России.

«Маша и медведь»

Мультсериал «Маша и медведь» давно и прочно обосновался в мировых рейтингах просмотров. Его динамичный сюжет и яркие персонажи увлекают и детей, и взрослых по всему миру. Проект перевели уже на два десятка языков, и его показывают более чем в ста странах.

«Маша и медведь» стал настоящим прорывом — это первый российский анимационный проект, который глобальный стриминг Netflix приобрёл для своего каталога. Западные зрители особенно оценили необычную и трогательную динамику отношений между озорной, неугомонной девочкой и большим, терпеливым медведем, который сносит все её проделки с завидным спокойствием

«Наша 3-летняя дочь от него в восторге. На самом деле, выходки нашей дочери слишком часто напоминают нам Машу!», «Со времен классики Disney и Looney Tunes ни один детский мультсериал не заставлял меня так сильно смеяться», — пишут на IMDb.

Кадр из мультсериала «Маша и медведь»

«Смешарики»

Мультсериал «Смешарики» также демонстрирует стабильно высокую популярность за рубежом. В России он стал культовым ещё в начале 2000-х, однако на международную платформу Netflix попал значительно позже — только в 2017 году.

Для зарубежного релиза проект получил новое название — «Кикорики». Изменения коснулись и имён любимых персонажей, чтобы они были легче для восприятия иностранной аудитории. Например, Нюшу переименовали в Розу, а Ежика — в Чикко.

Несмотря на адаптацию, суть и обаяние весёлых круглых героев остались прежними, что и обеспечило им успех у нового поколения зрителей.

«Этот сериал должен стать классикой. Его можно смотреть снова и снова... и в нашей семье (3 ребенка — 3, 8, 11 лет) мы так и делаем!», «Прекрасный, яркий, красочный детский мультфильм с философским, поучительным и важным посылом как для детей, так и для взрослых», — отмечают иностранные комментаторы.

Кадр из мультсериала «Смешарики»
Фото: Кадры из мультсериалов «Смешарики», «Маша и медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» Читать дальше 24 января 2026
Вот вам и Акуна матата: что за животные на самом деле Тимон и Пумба и возможна ли такая дружба в природе? Вот вам и Акуна матата: что за животные на самом деле Тимон и Пумба и возможна ли такая дружба в природе? Читать дальше 25 января 2026
Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине Этот мультик мог стать новыми «Гравити Фоллз» или «Рик и Морти»: Netflix закрыл его после первого же сезона только по одной причине Читать дальше 24 января 2026
Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Больше не сможете смотреть «Шрэк» как раньше: почему огр выбрал для себя такое необычное имя Читать дальше 23 января 2026
63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) 63 713 090 просмотров — и это не случайно: почему серия «Умный дом» у «Смешариков» зацепила взрослых сильнее детей (видео) Читать дальше 23 января 2026
Наконец поняла, почему Маша и Медведь не взрослеют, сколько бы ни шли серии: дело вовсе не в фантазии авторов Наконец поняла, почему Маша и Медведь не взрослеют, сколько бы ни шли серии: дело вовсе не в фантазии авторов Читать дальше 21 января 2026
У любимого русского имени американцев плохая репутация в России: так и зовут одну из самых красивых актрис У любимого русского имени американцев плохая репутация в России: так и зовут одну из самых красивых актрис Читать дальше 26 января 2026
Наши «Маша и Медведь» оказались американскими: такой мультик придумали в США 86 лет назад Наши «Маша и Медведь» оказались американскими: такой мультик придумали в США 86 лет назад Читать дальше 26 января 2026
ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото) ИИ показал, как будет выглядеть девчушка из «Маши и Медведя» в 40 лет: забудет про косолапого и вот чем займется (фото) Читать дальше 26 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше