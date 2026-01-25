Эти два русских мультфильма обожают американцы и Netflix: «Никогда так сильно не смеялся»

Знаменитые мультфильмы студии «Дисней» постепенно уступают позиции на мировом рынке. Эти классические анимационные истории, на которых выросло не одно поколение, всё реже привлекают внимание детской аудитории.

Более того, некоторые юные зрители за границей теперь охотно выбирают для просмотра русские проекты. Эта тенденция не осталась незамеченной крупными международными платформами. Например, Netflix проявляет заметный интерес к анимационным проектам из России.

«Маша и медведь»

Мультсериал «Маша и медведь» давно и прочно обосновался в мировых рейтингах просмотров. Его динамичный сюжет и яркие персонажи увлекают и детей, и взрослых по всему миру. Проект перевели уже на два десятка языков, и его показывают более чем в ста странах.

«Маша и медведь» стал настоящим прорывом — это первый российский анимационный проект, который глобальный стриминг Netflix приобрёл для своего каталога. Западные зрители особенно оценили необычную и трогательную динамику отношений между озорной, неугомонной девочкой и большим, терпеливым медведем, который сносит все её проделки с завидным спокойствием

«Наша 3-летняя дочь от него в восторге. На самом деле, выходки нашей дочери слишком часто напоминают нам Машу!», «Со времен классики Disney и Looney Tunes ни один детский мультсериал не заставлял меня так сильно смеяться», — пишут на IMDb.

«Смешарики»

Мультсериал «Смешарики» также демонстрирует стабильно высокую популярность за рубежом. В России он стал культовым ещё в начале 2000-х, однако на международную платформу Netflix попал значительно позже — только в 2017 году.

Для зарубежного релиза проект получил новое название — «Кикорики». Изменения коснулись и имён любимых персонажей, чтобы они были легче для восприятия иностранной аудитории. Например, Нюшу переименовали в Розу, а Ежика — в Чикко.

Несмотря на адаптацию, суть и обаяние весёлых круглых героев остались прежними, что и обеспечило им успех у нового поколения зрителей.