Эти 5 героев «Гарри Поттера» точно совпали с каноном Джоан Роулинг: словно сошли прямо со страниц книг

5 января 2026 14:44
Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Книжные фанаты остались довольны.

Экранизации редко бывают точными — особенно когда речь идёт о таком объёмном и детальном мире, как у Джоан Роулинг. Но у «Гарри Поттера» есть редкое исключение: несколько персонажей в фильмах выглядят так, будто сошли со страниц книг без единой правки. Ни характер не сгладили, ни углы не подпилили, ни харизму не упростили.

Вот пять героев, которым кино удивительным образом пошло только на пользу.

Минерва МакГонагалл

Строгая, несгибаемая, ироничная — и при этом безусловно справедливая. Книжная МакГонагалл всегда была фигурой авторитета, а Мэгги Смит сыграла её так, будто роль писалась специально под неё. Ни капли лишней сентиментальности, но и без холодности. Именно та преподавательница, которой боишься — и за которой пойдёшь в бой.

Седрик Диггори

В книгах он — воплощение честного соперничества и достоинства. Не идеал без изъяна, но человек, который умеет проигрывать и побеждать красиво. Роберт Паттинсон сыграл именно такого Седрика: благородного, немного уязвимого и по-настоящему трагичного. Его гибель работает в фильме ровно так же больно, как в книге.

Молли Уизли

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Одна из самых точно перенесённых героинь всей франшизы. Заботливая, вспыльчивая, шумная, бесконечно любящая. Джули Уолтерс не смягчала Молли и не превращала её в «уютную маму для фона» — это та самая женщина, которая накормит, отругает и встанет насмерть за своих. Финальная дуэль подтверждает: это канон.

Невилл Лонгботтом

Редкий случай, когда экранная трансформация героя полностью совпадает с книжной. От зажатого, неуверенного мальчика до человека, способного поднять меч. Мэттью Льюис прошёл этот путь без фальши, сохранив главное — внутреннюю тишину и упорство Невилла, которые и сделали его настоящим героем.

Беллатриса Лестрейндж

Безумие, фанатизм, жестокость — всё на месте. Хелена Бонэм Картер не просто сыграла Беллатрису, она буквально материализовала её книжный хаос. Смех, пластика, взгляд — всё совпадает с тем, как Роулинг описывала самую опасную из Пожирателей смерти.

В итоге именно эти персонажи доказывают: иногда кино не упрощает книгу, а аккуратно переводит её язык на экран. И тогда магия работает без заклинаний.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер»
Анастасия Луковникова
