Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру»

Они привлекают внимание еще на этапе анонса.

HBO готовит на 2026 год не только продолжения известных хитов, но и совершенно новые проекты. Среди них — комедии, фантастика и необычные драмы, которые могут стать следующими громкими сериалами канала.

Я выбрала три свежих сериала HBO, которые только запускаются и уже вызывают интерес у зрителей.

«Фонари» — супергеройский детектив во вселенной DC

Одним из самых обсуждаемых проектов HBO станет сериал «Фонари». Это история о знаменитых героях вселенной DC — Зеленых Фонарях. В центре сюжета два космических полицейских: новичок Джон Стюарт и опытный Хэл Джордан. Они расследуют загадочное убийство в американской глубинке.

Постепенно обычное дело приводит героев к большой тайне, которая может быть связана с угрозой для всей Земли.

«Рустер» — комедия со Стивом Кареллом

Еще одна новинка — комедийный сериал «Рустер», где главную роль играет Стив Карелл. История рассказывает о писателе, который приезжает работать в колледж. Там он неожиданно сталкивается со своей взрослой дочерью.

Сериал строится на их сложных отношениях и попытках разобраться в семейных обидах, которые копились годами.

«Хочу секса. Сент-Луис» — история, где любовь приводит к трагедии

Третья новинка — драматический мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис». Сюжет начинается с обычного знакомства между двумя семьями. Но постепенно между героями возникает любовный треугольник.

Эта история приводит к трагедии и расследованию, которое раскрывает неожиданные тайны всех участников.