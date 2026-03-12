Эти 3 новых сериала могут стать хитами HBO в 2026 году: я уже внесла их в список «обязательно к просмотру»

12 марта 2026 15:13
Кадры из сериалов «Фонари», «Рустер», «Хочу секса. Сент-Луис»

Они привлекают внимание еще на этапе анонса.

HBO готовит на 2026 год не только продолжения известных хитов, но и совершенно новые проекты. Среди них — комедии, фантастика и необычные драмы, которые могут стать следующими громкими сериалами канала.

Я выбрала три свежих сериала HBO, которые только запускаются и уже вызывают интерес у зрителей.

«Фонари» — супергеройский детектив во вселенной DC

Одним из самых обсуждаемых проектов HBO станет сериал «Фонари». Это история о знаменитых героях вселенной DC — Зеленых Фонарях. В центре сюжета два космических полицейских: новичок Джон Стюарт и опытный Хэл Джордан. Они расследуют загадочное убийство в американской глубинке.

Постепенно обычное дело приводит героев к большой тайне, которая может быть связана с угрозой для всей Земли.

«Фонари»

«Рустер» — комедия со Стивом Кареллом

Еще одна новинка — комедийный сериал «Рустер», где главную роль играет Стив Карелл. История рассказывает о писателе, который приезжает работать в колледж. Там он неожиданно сталкивается со своей взрослой дочерью.

Сериал строится на их сложных отношениях и попытках разобраться в семейных обидах, которые копились годами.

«Рустер»

«Хочу секса. Сент-Луис» — история, где любовь приводит к трагедии

Третья новинка — драматический мини-сериал «Хочу секса. Сент-Луис». Сюжет начинается с обычного знакомства между двумя семьями. Но постепенно между героями возникает любовный треугольник.

Эта история приводит к трагедии и расследованию, которое раскрывает неожиданные тайны всех участников.

«Хочу секса. Сент-Луис»
Фото: Кадры из сериалов «Фонари», «Рустер», «Хочу секса. Сент-Луис»
Анастасия Луковникова
Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года Идеальный формат, чтобы скоротать вечер: 3 свежих мини-сериала, которые смотрят по всему миру в марте 2026 года Читать дальше 11 марта 2026
Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Первые 30 минут вообще не понимала, что происходит: осилила новый спин-офф «Игры престолов» за вечер и хочу еще Читать дальше 13 марта 2026
100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix 100% из 100% на RT: второй сезон «Ван-Пис» вышел и сразу стал абсолютным хитом Netflix Читать дальше 13 марта 2026
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры Читать дальше 12 марта 2026
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер Читать дальше 12 марта 2026
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю Читать дальше 12 марта 2026
Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Уже больше 10 лет зрители ждут 4 сезон «Ганнибала»: и только сейчас создатели объяснили, почему он до сих пор не вышел Читать дальше 12 марта 2026
Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест) Читать дальше 12 марта 2026
Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении Читать дальше 12 марта 2026
