Киноафиша Статьи Эта новинка аниме скоро сбросит «Магическую битву» с лидеров: уже 8,6 на IMDb

Эта новинка аниме скоро сбросит «Магическую битву» с лидеров: уже 8,6 на IMDb

19 апреля 2026 08:56
Кадр из мультсериала «Цугаи загробного мира»

Поклонники в восторге от премьеры.  

В обычное время «Магическая битва» не знает конкурентов в рейтингах платформы. Но нынешний весенний сезон перенасыщен громкими анонсами и долгожданными релизами, из-за чего список лучших шоу Crunchyroll стал необычайно плотным. На этом фоне главным сюрпризом оказался именно «Цугаи загробного мира»: пока новинка стремительно догоняет текущего фаворита, оттесняя других тяжеловесов.

За производство аниме отвечает Хирому Аракава — создатель культового «Стального алхимика» и душевной «Серебряной ложки». В центре повествования — близнецы Юру и Аса, чья судьба окутана тайной.

Разлученные обстоятельствами, герои отчаянно пытаются отыскать друг друга, чтобы предотвратить грядущий апокалипсис.

Любите мрачные ритуалы и вихревые боевые сцены, как в «Магической битве»? Тогда вы быстро втянетесь. Но новинка — не клон хита: у неё своя гнетущая атмосфера, строгие внутренние законы и фирменная авторская логика мироздания.

Кадр из мультсериала «Цугаи загробного мира»

Даже на фоне толпы именитых конкурентов сериал стартовал мощно, у него уже 8,6 на IMDb. Учитывая бешеную конкуренцию, для дебюта это не просто достойно, а поистине впечатляюще.

Пока «Магическая битва» удерживает корону: третий сезон успел выпустить первую партию серий. Но вскоре шоу уйдёт на длительный перерыв до второй половины сезона, и точная дата возвращения пока держится в секрете. Этой паузой «Цугаи загробного мира» может воспользоваться по максимуму.

Фото: Кадры из мультсериала «Цугаи загробного мира»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
