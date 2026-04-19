Эта новинка аниме скоро сбросит «Магическую битву» с лидеров: уже 8,6 на IMDb

В обычное время «Магическая битва» не знает конкурентов в рейтингах платформы. Но нынешний весенний сезон перенасыщен громкими анонсами и долгожданными релизами, из-за чего список лучших шоу Crunchyroll стал необычайно плотным. На этом фоне главным сюрпризом оказался именно «Цугаи загробного мира»: пока новинка стремительно догоняет текущего фаворита, оттесняя других тяжеловесов.

За производство аниме отвечает Хирому Аракава — создатель культового «Стального алхимика» и душевной «Серебряной ложки». В центре повествования — близнецы Юру и Аса, чья судьба окутана тайной.

Разлученные обстоятельствами, герои отчаянно пытаются отыскать друг друга, чтобы предотвратить грядущий апокалипсис.

Любите мрачные ритуалы и вихревые боевые сцены, как в «Магической битве»? Тогда вы быстро втянетесь. Но новинка — не клон хита: у неё своя гнетущая атмосфера, строгие внутренние законы и фирменная авторская логика мироздания.

Даже на фоне толпы именитых конкурентов сериал стартовал мощно, у него уже 8,6 на IMDb. Учитывая бешеную конкуренцию, для дебюта это не просто достойно, а поистине впечатляюще.

Пока «Магическая битва» удерживает корону: третий сезон успел выпустить первую партию серий. Но вскоре шоу уйдёт на длительный перерыв до второй половины сезона, и точная дата возвращения пока держится в секрете. Этой паузой «Цугаи загробного мира» может воспользоваться по максимуму.