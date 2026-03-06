Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий

Закулисье спорта редко выглядит так красиво, как на соревнованиях. Там меньше блеска, больше давления и слишком много недосказанных историй.
Если вам понравилась атмосфера сериала «Хрустальный», стоит обратить внимание на новую драму о фигурном катании. Уже сегодня, 6 марта 2026 года на платформе Okko, стартовал сериал «На льду».
О чем сериал «На льду»
Российская спортивная драма «На льду» рассказывает историю бывшей фигуристки Ксении. Когда-то она считалась одной из самых талантливых спортсменок своей школы и боролась за высокие оценки на соревнованиях.
Спустя годы героиня возвращается в родной город, чтобы разобраться в трагедии десятилетней давности. Ее партнер по фигурному катанию Алексей погиб при загадочных обстоятельствах, и официальная версия давно вызывает сомнения.
Ксения устраивается тренером в ту же спортивную школу, где начиналась ее карьера. Очень быстро становится понятно, что за красивыми программами и медалями по-прежнему скрываются интриги, давление тренеров и страх молодых спортсменов.
Когда выходят серии
В первый сезон сериала вошло 9 эпизодов. Новые серии выходят по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko, а финал сезона запланирован на 1 мая 2026 года.
|
Серия
|
Дата выхода
|
1 серия
|
6 марта
|
2 серия
|
13 марта
|
3 серия
|
20 марта
|
4 серия
|
27 марта
|
5 серия
|
3 апреля
|
6 серия
|
10 апреля
|
7 серия
|
17 апреля
|
8 серия
|
24 апреля
|
9 серия
|
1 мая
Тайна прошлого
Главным тренером школы по-прежнему остается Алевтина в исполнении Виктории Толстогановой. Именно она много лет назад работала с Ксенией и ее партнером Алексеем.
Постепенно героиня понимает, что трагедия десятилетней давности может быть связана с теми же жесткими правилами, по которым до сих пор живет спортивная школа. Иногда за идеальными выступлениями скрываются истории, о которых никто не хочет говорить вслух.