Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий

Новая драма и про спорт, и про убийства.

Закулисье спорта редко выглядит так красиво, как на соревнованиях. Там меньше блеска, больше давления и слишком много недосказанных историй.

Если вам понравилась атмосфера сериала «Хрустальный», стоит обратить внимание на новую драму о фигурном катании. Уже сегодня, 6 марта 2026 года на платформе Okko, стартовал сериал «На льду».

О чем сериал «На льду»

Российская спортивная драма «На льду» рассказывает историю бывшей фигуристки Ксении. Когда-то она считалась одной из самых талантливых спортсменок своей школы и боролась за высокие оценки на соревнованиях.

Спустя годы героиня возвращается в родной город, чтобы разобраться в трагедии десятилетней давности. Ее партнер по фигурному катанию Алексей погиб при загадочных обстоятельствах, и официальная версия давно вызывает сомнения.

Ксения устраивается тренером в ту же спортивную школу, где начиналась ее карьера. Очень быстро становится понятно, что за красивыми программами и медалями по-прежнему скрываются интриги, давление тренеров и страх молодых спортсменов.

Когда выходят серии

В первый сезон сериала вошло 9 эпизодов. Новые серии выходят по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko, а финал сезона запланирован на 1 мая 2026 года.

Серия Дата выхода 1 серия 6 марта 2 серия 13 марта 3 серия 20 марта 4 серия 27 марта 5 серия 3 апреля 6 серия 10 апреля 7 серия 17 апреля 8 серия 24 апреля 9 серия 1 мая

Тайна прошлого

Главным тренером школы по-прежнему остается Алевтина в исполнении Виктории Толстогановой. Именно она много лет назад работала с Ксенией и ее партнером Алексеем.

Постепенно героиня понимает, что трагедия десятилетней давности может быть связана с теми же жесткими правилами, по которым до сих пор живет спортивная школа. Иногда за идеальными выступлениями скрываются истории, о которых никто не хочет говорить вслух.