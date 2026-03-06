Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий

Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий

6 марта 2026 20:33
Кадр из сериала «На льду»

Новая драма и про спорт, и про убийства.

Закулисье спорта редко выглядит так красиво, как на соревнованиях. Там меньше блеска, больше давления и слишком много недосказанных историй.

Если вам понравилась атмосфера сериала «Хрустальный», стоит обратить внимание на новую драму о фигурном катании. Уже сегодня, 6 марта 2026 года на платформе Okko, стартовал сериал «На льду».

О чем сериал «На льду»

Российская спортивная драма «На льду» рассказывает историю бывшей фигуристки Ксении. Когда-то она считалась одной из самых талантливых спортсменок своей школы и боролась за высокие оценки на соревнованиях.

Спустя годы героиня возвращается в родной город, чтобы разобраться в трагедии десятилетней давности. Ее партнер по фигурному катанию Алексей погиб при загадочных обстоятельствах, и официальная версия давно вызывает сомнения.

Ксения устраивается тренером в ту же спортивную школу, где начиналась ее карьера. Очень быстро становится понятно, что за красивыми программами и медалями по-прежнему скрываются интриги, давление тренеров и страх молодых спортсменов.

Когда выходят серии

В первый сезон сериала вошло 9 эпизодов. Новые серии выходят по пятницам в онлайн-кинотеатре Okko, а финал сезона запланирован на 1 мая 2026 года.

Серия

Дата выхода

1 серия

6 марта

2 серия

13 марта

3 серия

20 марта

4 серия

27 марта

5 серия

3 апреля

6 серия

10 апреля

7 серия

17 апреля

8 серия

24 апреля

9 серия

1 мая

Тайна прошлого

Главным тренером школы по-прежнему остается Алевтина в исполнении Виктории Толстогановой. Именно она много лет назад работала с Ксенией и ее партнером Алексеем.

Постепенно героиня понимает, что трагедия десятилетней давности может быть связана с теми же жесткими правилами, по которым до сих пор живет спортивная школа. Иногда за идеальными выступлениями скрываются истории, о которых никто не хочет говорить вслух.

Фото: Кадр из сериала «На льду»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно Читать дальше 2 марта 2026
«Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента» «Это не про смерть, это про любовь»: чем удивит зрителей сериал «Хоспис» от создателей «Нулевого пациента» Читать дальше 5 марта 2026
Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Невозможно не влюбиться: после финала «Первого отдела» я нашла еще один сериал с Колесниковым — рейтинг 8,1 и ТОП-250 как вам? Читать дальше 7 марта 2026
«Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей «Что за ахинея?», «Чудовищный бред» и «Сериал захватил ум и сердце»: финал «Полной совместимости» вызвал бурные споры зрителей Читать дальше 7 марта 2026
Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые» Даша вернулась, но разве это кому-то надо? Когда выйдет 5 сезон сериала «Папины дочки. Новые» Читать дальше 6 марта 2026
Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда Читать дальше 6 марта 2026
В 3-м сезоне «Инспектора Гаврилова» появится отец Медного — влиятельный вор в законе: актера на эту роль пригласили большой величины В 3-м сезоне «Инспектора Гаврилова» появится отец Медного — влиятельный вор в законе: актера на эту роль пригласили большой величины Читать дальше 6 марта 2026
Аферист Апрельцев и корова Апрелька снова в деле: 9 марта на Первом выходит 3 сезон «Казановы» — локации съемок поразили масштабом Аферист Апрельцев и корова Апрелька снова в деле: 9 марта на Первом выходит 3 сезон «Казановы» — локации съемок поразили масштабом Читать дальше 6 марта 2026
«От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными «От этого Панфилова уже тошнит», но сериал всё равно хвалят: отзывы о драме «Лепила» на ИВИ оказались неожиданными Читать дальше 6 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше