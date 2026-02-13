Меню
Если понравились «Фишер» и «Хрустальный», присмотритесь к маньячной «Скарпетте» с Кидман: 8 серий выйдут в один день целиком

13 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Скарпетта»

Свежий трейлер уже в Сети.

Если вас зацепили «Фишер» или «Хрустальный», где расследование превращается в психологическую дуэль, на горизонте похожая новинка — только уже голливудского масштаба.

В марте выходит сериал «Скарпетта» с Николь Кидман в роли судмедэксперта, и это история не про погони, а про память, улики и ошибки, которые возвращаются спустя десятилетия.

Маньяк из старого дела

Действие разворачивается в 2026 году. Кей Скарпетта — известный судебный медик, за плечами десятки раскрытых преступлений. Новая серия убийств неожиданно приводит ее к расследованию 1998 года, с которого когда-то началась ее карьера. Тогда дело сделало ее именем в профессии, теперь может разрушить репутацию.

Героиня работает как «голос жертв» — через вскрытия, детали и микроскопические следы. Сериал делает ставку на реалистичную криминалистику: лаборатории, экспертизы, реконструкции, а не эффектные задержания. Напряжение строится на выводах и сомнениях.

Почему к проекту высокий интерес

Сценарий написала Лиз Сарнофф («Барри», «Остаться в живых»), среди режиссеров — Шарлотта Брандстром («Сегун»). Проект основан на книгах Патриции Корнуэлл, которые в свое время повлияли на бум криминальных процедурных драм. Образ Скарпетты списан с реального судмедэксперта Вирджинии Фиерро.

В кадре также Джейми Ли Кертис, Ариана Дебоуз и Бобби Каннавале. Премьера назначена на 11 марта 2026 года, в день релиза выйдут все 8 серий. Формат мини-сериала намекает на цельную историю без растягивания.

Фото: Кадр из сериала «Скарпетта»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
