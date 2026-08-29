Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи «Джуманджи»: кто на самом деле создал игру? Фильм оставил подсказки, но их легко не заметить

«Джуманджи»: кто на самом деле создал игру? Фильм оставил подсказки, но их легко не заметить

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Джуманджи»

Откуда взялась таинственная доска?

На первый взгляд кажется, что магическая игра просто существовала всегда. В 1969 году Алан Пэрриш находит её закопанной в лесу, слышит таинственный бой барабанов и решает сделать ход. Но уже в самом начале фильма «Джуманджи» показывают кое-что важное: за сто лет до событий с Аланом два мальчика прячут доску, явно понимая, насколько она опасна.

И здесь возникает главный вопрос: кто вообще создал Джуманджи?

Игра, которая сама выбирает игроков

Одно из самых странных свойств Джуманджи — она словно живая. Доска может десятилетиями ждать своего часа, а затем каким-то образом привлекать внимание именно тех, кому суждено начать новую партию.

Алан слышит барабаны в 1969 году, а спустя годы на игру выходят Джуди и Питер. При этом взрослые вокруг ничего необычного не замечают.

Есть и ещё одна деталь: партия рассчитана на четырех игроков, а фигурки связаны с животными джунглей. Получается, игра изначально выглядит как семейное развлечение, только с очень странными последствиями.

Кто создал Джуманджи?

Происхождение игры связывают с мастером по имени Алкали, который якобы создал её в 1868 году для своей семьи. Первоначально это была обычная настольная игра: карточки, загадки, фигурки и путь через джунгли к золотому городу.

Но после нападения отряда Ван Пелта на поселение игра меняется. Магический ритуал превращает нарисованные опасности в настоящие, а сама доска начинает буквально материализовать испытания из мира игры.

Именно поэтому Джуманджи позже уже не выглядит обычной игрушкой. Она становится чем-то вроде самостоятельного существа со своей памятью и правилами.

Почему охотник Ван Пелт выглядит как отец Алана

Кадр из фильма «Джуманджи»

Одна из самых интересных деталей фильма — Ван Пелт, которого играет тот же Джонатан Хайд, что и отца Алана.

Это выглядит не случайностью, передает дзен-канал «Джедай из Шира». Для мальчика Ван Пелт превращается в воплощение страха перед отцом: он постоянно преследует Алана и требует перестать убегать.

Получается, Джуманджи не просто выпускает животных и растения. Она будто превращает страхи игроков в реальные испытания.

Именно поэтому история игры оказывается гораздо интереснее простой сказки о магической доске. В ней есть правила, память и даже способность подстраиваться под человека. А значит, вопрос «кто создал Джуманджи?» становится почти таким же важным, как и вопрос: что на самом деле хочет сама игра?

Ранее мы писали: 3 главных российских сериала сентября 2026 года: от экранизации Стругацких до «Почти настоящего детектива».

Фото: Кадр из фильма «Джуманджи»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Зачем в СССР клали рис в солонку: несколько зерен решают вечную проблему с солью Читать дальше 31 августа 2026
Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Осенний марафон советского кино: попробуйте угадать 5 фильмов по кадрам с дождем и листвой (тест) Читать дальше 31 августа 2026
Режиссер культового «Поезда в Пусан» снял новый зомби-хоррор и сразу поставил рекорд: у ленты уже 93% на RT Режиссер культового «Поезда в Пусан» снял новый зомби-хоррор и сразу поставил рекорд: у ленты уже 93% на RT Читать дальше 31 августа 2026
Двухсерийный мини-сериал по Стивену Кинга снова стал культовым спустя 36 лет после премьеры: в топах HBO Max прямо сейчас Двухсерийный мини-сериал по Стивену Кинга снова стал культовым спустя 36 лет после премьеры: в топах HBO Max прямо сейчас Читать дальше 31 августа 2026
Этот фильм Netflix посмотрели 72 миллиона раз, но критики дали всего 28% на RT: настоящий парадокс 2026 года Этот фильм Netflix посмотрели 72 миллиона раз, но критики дали всего 28% на RT: настоящий парадокс 2026 года Читать дальше 31 августа 2026
Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Этот спор вечен как история Средиземья: кто был сильнее во «Властелине колец» — Гэндальф или Саруман Читать дальше 31 августа 2026
Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Шварценеггеру до него далеко: кто самый мощный из Терминаторов? Читать дальше 30 августа 2026
У Бекмамбетова все любят «Ночной дозор», а мне больше по душе этот триллер 2018 года: смотрела, не отрываясь У Бекмамбетова все любят «Ночной дозор», а мне больше по душе этот триллер 2018 года: смотрела, не отрываясь Читать дальше 30 августа 2026
Было три Человека-Паука, но Стэн Ли считает идеальным только одного: и с создателем комиксов нельзя не согласиться Было три Человека-Паука, но Стэн Ли считает идеальным только одного: и с создателем комиксов нельзя не согласиться Читать дальше 30 августа 2026
Эта низкобюджетная копия «Интерстеллара» стала шедевром с высоким рейтингом: «Настоящий взрыв эмоций» Эта низкобюджетная копия «Интерстеллара» стала шедевром с высоким рейтингом: «Настоящий взрыв эмоций» Читать дальше 30 августа 2026
А что, если бы Фродо вообще отказался? Спросили у ИИ, как можно было победить Саурона во «Властелине колец» А что, если бы Фродо вообще отказался? Спросили у ИИ, как можно было победить Саурона во «Властелине колец» Читать дальше 30 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше