«Джуманджи»: кто на самом деле создал игру? Фильм оставил подсказки, но их легко не заметить

На первый взгляд кажется, что магическая игра просто существовала всегда. В 1969 году Алан Пэрриш находит её закопанной в лесу, слышит таинственный бой барабанов и решает сделать ход. Но уже в самом начале фильма «Джуманджи» показывают кое-что важное: за сто лет до событий с Аланом два мальчика прячут доску, явно понимая, насколько она опасна.

И здесь возникает главный вопрос: кто вообще создал Джуманджи?

Игра, которая сама выбирает игроков

Одно из самых странных свойств Джуманджи — она словно живая. Доска может десятилетиями ждать своего часа, а затем каким-то образом привлекать внимание именно тех, кому суждено начать новую партию.

Алан слышит барабаны в 1969 году, а спустя годы на игру выходят Джуди и Питер. При этом взрослые вокруг ничего необычного не замечают.

Есть и ещё одна деталь: партия рассчитана на четырех игроков, а фигурки связаны с животными джунглей. Получается, игра изначально выглядит как семейное развлечение, только с очень странными последствиями.

Кто создал Джуманджи?

Происхождение игры связывают с мастером по имени Алкали, который якобы создал её в 1868 году для своей семьи. Первоначально это была обычная настольная игра: карточки, загадки, фигурки и путь через джунгли к золотому городу.

Но после нападения отряда Ван Пелта на поселение игра меняется. Магический ритуал превращает нарисованные опасности в настоящие, а сама доска начинает буквально материализовать испытания из мира игры.

Именно поэтому Джуманджи позже уже не выглядит обычной игрушкой. Она становится чем-то вроде самостоятельного существа со своей памятью и правилами.

Почему охотник Ван Пелт выглядит как отец Алана

Одна из самых интересных деталей фильма — Ван Пелт, которого играет тот же Джонатан Хайд, что и отца Алана.

Это выглядит не случайностью, передает дзен-канал «Джедай из Шира». Для мальчика Ван Пелт превращается в воплощение страха перед отцом: он постоянно преследует Алана и требует перестать убегать.

Получается, Джуманджи не просто выпускает животных и растения. Она будто превращает страхи игроков в реальные испытания.

Именно поэтому история игры оказывается гораздо интереснее простой сказки о магической доске. В ней есть правила, память и даже способность подстраиваться под человека. А значит, вопрос «кто создал Джуманджи?» становится почти таким же важным, как и вопрос: что на самом деле хочет сама игра?

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