Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс

С момента выхода «Аркейна» прошло уже немало времени, но разговоры о нем в Сети не стихают. Проект по игре League of Legends многие окрестили главным триумфом стриминговых платформ и лучшей анимационной адаптацией видеоигры за всю историю Netflix. Однако далеко не все готовы согласиться с таким громким званием.

В сообществе анимационных сериалов считают, что подобный статус не совсем справедлив. Забывать о том, что на той же платформе уже выходила экранизация другой культовой игры, по меньшей мере странно. Этот проект, по мнению фанатов, наделал в свое время куда больше шума, нежели история про жителей Пилтовера и Зауна.

Сюжет «Кастлвании»

В центре событий «Кастлвании» оказалась мрачная средневековая Европа, где люди столкнулись с настоящим кошмаром. Граф Дракула, потеряв любимую жену Лису, которую сожгли на костре по обвинению в колдовстве, объявил войну всему человечеству. Он не знает жалости к тем, кто осмеливается встать у него на пути.

На стороне людей нашлись те, кто готов дать отпор. Судьба свела вместе Тревора Бельмонта, последнего представителя знаменитого рода охотников на нечисть, и могущественного мага по имени Саймон. Они объединили силы, чтобы противостоять армии чудовищ, которые заполонили землю. Вместе они представляют собой грозный альянс, способный бросить вызов самому графу Дракуле.

Успех

Премьера анимационного сериала, взявшего за основу сюжет игры Castlevania III: Dracula’s Curse, состоялась на Netflix еще в 2017 году. Проект продержался на платформе четыре года и за это время успел собрать внушительную коллекцию высоких оценок: на «Кинопоиске» у него 7,6 балла, IMDb выставил 8,3, а на Rotten Tomatoes рейтинг и вовсе достиг 94 процентов.

Как и в нашумевшем «Аркейне», здесь создатели не ограничились простым экшеном. В центре повествования оказались семейные драмы и политические распри, переплетенные с мрачной атмосферой средневековья.

Анимация в «Кастлвании» не такая яркая и броская, как у конкурентов, но это нисколько не умаляет ее достоинств. Зрители в Сети до сих пор считают этот проект лучшей адаптацией видеоигр в сериальном формате, отмечая глубину сюжета и проработку каждого персонажа.