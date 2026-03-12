Думали, что ничего круче «Аркейна» на Netflix не выходило? Этот мультик стал хитом стриминга задолго до истории Джинкс

12 марта 2026 08:27
Кадр из мультсериала «Аркейн»

У ленты до сих пор остались преданные поклонники.

С момента выхода «Аркейна» прошло уже немало времени, но разговоры о нем в Сети не стихают. Проект по игре League of Legends многие окрестили главным триумфом стриминговых платформ и лучшей анимационной адаптацией видеоигры за всю историю Netflix. Однако далеко не все готовы согласиться с таким громким званием.

В сообществе анимационных сериалов считают, что подобный статус не совсем справедлив. Забывать о том, что на той же платформе уже выходила экранизация другой культовой игры, по меньшей мере странно. Этот проект, по мнению фанатов, наделал в свое время куда больше шума, нежели история про жителей Пилтовера и Зауна.

Сюжет «Кастлвании»

В центре событий «Кастлвании» оказалась мрачная средневековая Европа, где люди столкнулись с настоящим кошмаром. Граф Дракула, потеряв любимую жену Лису, которую сожгли на костре по обвинению в колдовстве, объявил войну всему человечеству. Он не знает жалости к тем, кто осмеливается встать у него на пути.

На стороне людей нашлись те, кто готов дать отпор. Судьба свела вместе Тревора Бельмонта, последнего представителя знаменитого рода охотников на нечисть, и могущественного мага по имени Саймон. Они объединили силы, чтобы противостоять армии чудовищ, которые заполонили землю. Вместе они представляют собой грозный альянс, способный бросить вызов самому графу Дракуле.

Кадр из мультсериала «Кастлвания»

Успех

Премьера анимационного сериала, взявшего за основу сюжет игры Castlevania III: Dracula’s Curse, состоялась на Netflix еще в 2017 году. Проект продержался на платформе четыре года и за это время успел собрать внушительную коллекцию высоких оценок: на «Кинопоиске» у него 7,6 балла, IMDb выставил 8,3, а на Rotten Tomatoes рейтинг и вовсе достиг 94 процентов.

Как и в нашумевшем «Аркейне», здесь создатели не ограничились простым экшеном. В центре повествования оказались семейные драмы и политические распри, переплетенные с мрачной атмосферой средневековья.

Анимация в «Кастлвании» не такая яркая и броская, как у конкурентов, но это нисколько не умаляет ее достоинств. Зрители в Сети до сих пор считают этот проект лучшей адаптацией видеоигр в сериальном формате, отмечая глубину сюжета и проработку каждого персонажа.

«Отличный мультфильм, до сих пор пересматриваю с удовольствием», «Лучшая анимация на Netflix», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из мультсериалов «Кастлвания», «Аркейн»
Светлана Левкина

Культовой манге дадут новую жизнь: после провала в Голливуде снова выпустят «Астробоя» Культовой манге дадут новую жизнь: после провала в Голливуде снова выпустят «Астробоя» Читать дальше 10 марта 2026
Этот ляп в «Атаке титанов» до сих пор бесит фанатов манги: авторы аниме попались на глупости Этот ляп в «Атаке титанов» до сих пор бесит фанатов манги: авторы аниме попались на глупости Читать дальше 9 марта 2026
В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести» В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести» Читать дальше 11 марта 2026
После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло После этого вы точно запретите детям смотреть «Свинку Пеппа»: 5 причин, почему мультик — настоящее зло Читать дальше 11 марта 2026
Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета Читать дальше 11 марта 2026
Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами Про куриц детям лучше не объяснять: 3 странных ляпа в «Маше и Медведе», которые не дают покоя зрителям годами Читать дальше 9 марта 2026
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» 2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» Читать дальше 13 марта 2026
После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует) После «Слова пацана» и «Аутсорса» — новый риск: Минекаев, Александрова и Кологривый снимаются в фильме «Цирк» (там еще Прилучный ногами рисует) Читать дальше 13 марта 2026
