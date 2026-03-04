Дотянут до 200 серии? Стало известно, когда выйдет финал 4 сезона «Клюквенного щербета»

Это не первый раз, когда в Сети появляется дата.

Четвертый сезон сериала «Клюквенный щербет» подходит к концу. Турецкая журналистка Бирсен Алтунташ сообщила, что 138-я серия станет финальной и выйдет 29 мая. При этом она уточнила: дата может измениться в любой момент.

Проект остается редким примером турдизи, которому удалось сохранить рейтинги даже после почти полной замены актерского состава. Для подобного формата это серьезное испытание — и не каждый сериал его выдерживает.

Пятый сезон возможен

По словам Алтунташ, продюсеры уже ведут активные переговоры с руководством телеканала о продлении шоу. Решение ожидается в течение ближайших двух недель. Инсайдеры утверждают, что команда настроена оптимистично.

Во время празднования 100-й серии сценарист Мелис Дживелек заявила, что однажды они отметят и 200-й эпизод. И это звучит как уверенность в долгой жизни проекта.

Поклонники разделились

Однако не все зрители хотят продолжения. Многие считают, что четвертый сезон должен стать финальным: сценаристы, по мнению фанатов, повторяют одни и те же клише, меняя лишь героев.

Тем не менее пока рейтинги остаются стабильными, продюсеры вряд ли откажутся от продолжения. В индустрии турецких сериалов именно цифры чаще всего становятся главным аргументом.