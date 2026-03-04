Меню
До этого в «Телохранителях» такого не было: в третьем сезоне герои окажутся далеко от столицы

4 марта 2026 19:00
Кадр из сериала «Телохранители»

Действие переместится на родину персонажей.

Комедия «Телохранители» успела обрасти народной любовью. В центре сюжета трое боксёров из Челябинска, которые по воле случая становятся охранниками столичного адвоката с непомерным самомнением и сложной фамилией Акрапович.

Два сезона зрители следили, как уральская простота уживается с московским снобизмом, а теперь выяснилось: в третьем сезоне вся компания снимается с насиженных мест и отправляется в обратную сторону — покорять Челябинск.

Сюжет третьего сезона

В третьем сезоне всё идёт кувырком с первых же минут. Циклоп, которого, казалось, списали со счетов, возвращается и нацеливается на месть. Адвокату с семьёй ничего не остаётся, кроме как бежать и прятаться — и убежищем становится Челябинск, родина его незаменимых, но вечно попадающих в переделки охранников.

Папа вляпывается в романтическую историю, из которой не знает, как выпутаться. Ящер пытается тянуть семью и привыкает к грузу ответственности, о котором раньше даже не задумывался. Юрок учится делить быт с Вероникой, а это, как оказалось, потруднее любого спарринга.

Кадр из сериала «Телохранители»

Детали третьего сезона

В конце февраля стартовали съёмки третьего сезона «Телохранителей», и вся привычная компания снова в сборе — от Олега Гааса до Дмитрия Лысенкова. Олег Гаас, кстати, уже успел порадоваться тому, что вселенная сериала разрослась настолько, что герои теперь путешествуют по городам.

«Надеюсь, фанатам такой поворот придётся по душе», — заявил Гаас.

Съемочный процесс растянется с марта по июль, работать будут сразу в двух местах — в Москве и Челябинске. Премьеру, а в ней будет 17 серий, покажут на ТНТ уже в предстоящем телесезоне.

Фото: Кадры из сериала «Телохранители»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
